Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Mart 2022

Dolar 24 Mart Perşembe günü 14.83 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru yatay hareketlenmesini sürdürüyor. Fiyatlama yine oldukça dar bir bant içerisinde hareket ediyor. Önceki günü 0.08% yükselerek 14.83 seviyesinden tamamladı.

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Dolar kuru haftanın dördüncü işlem gününde de 14.80 üzerinde seyrini koruyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs ayındaki toplantıda 50 baz puan faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerde bir çözülme olmaması doları güçlü tutarken gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz artırımı konusunda agresif olunabilir açıklamasının ardından Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışını ve bilanço daraltılmasına başlanmasını destekledi. Diğer taraftan, bugün NATO Liderler zirvesi ve AB Liderler zirve de yakından takip edilecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.83 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.483 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 24 MART T 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Mart 2022 dolar yorumları: Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 14,77 – 14,86 bandında hareket etti. Güne 14,82 seviyesinden başlayan kurda gün içi volatilitenin azalması ile sınırlı yükseliş gerçekleşti. Kapanışı 5 günlük AO (14,82) üzerinde olmaya devam etti. 14,80 direncinin üzerinde kalıcılık kurda 15,00 seviyesine doğru bir yükseliş hareketi sağlayabilir. 15,00 üzeri günlük kapanışlar görülmediği sürece yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Aşağı yönde ise 22 günlük AO'nun da geçtiği 14,60 ilk destek noktasıdır. 14,50 – 14,40 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Kurda orta vadeli yeni hareket aralığı 14,20 – 15,00 olarak takip edilebilir. Bu bölge dışındaki fiyatlamalar yönün belirlenmesi adına takip edilmelidir.