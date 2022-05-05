Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Mayıs 2022

Dolar 5 Mayıs Perşembe günü 14.84 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru hafta içerisinde 14.90 seviyesine kadar yükselse de yukarı yönlü seyrini sürdüremedi ve 14.74 seviyesine geriledi. Fed toplantısının ardından dolar endeksindeki gerileme ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanması TL’ye de pozitif yansıdı.

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Dolar/TL bu hafta içi yurtiçi piyasaların kapalı olduğu hafta başında 14.91 seviyesini test etti. Ardından düşüşe geçen kur, dün Fed kararı sonrası 22 günlük hareketli ortalama 14.72'e kadar geri çekildi. Bu seviye üzerinde tutunmayı başaran kurda 14.81'i direnç olarak izleyeceğiz. Aşılması halinde 15.00 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 14.72 destek olarak takip edilebilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.84 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.484 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 5 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Mayıs 2022 dolar yorumları: Dolar kur hafif aşağı yönlü bir eğilim izliyor. Hafta içerişimde 14.90 seviyesini görse de 14.73 seviyesine kadar geriledi. Aşağı yönlü seyirlerin devamı için gün içerisinde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.72 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak.14.72 seviyesi altındaki seyirlerde 14.56 destek görevi görmeye devam edebilir. Diğer taraftan, 22 günlük hareketli ortalama altına bir gevşeme görülmemesi durumunda ise yukarıda 14.80 ve 14.90 direnç seviyeleri takip edilebilir.