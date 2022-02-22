Dolar sert yükseldi, borsa düşüşle başladı

Uzun süredir 13,60 civarında dar bir aralıkta hareket eden dolar/TL bu sabah sert yükselişle 13,80'i gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 2,1'lik kayıpla başladı.

Sozcu.com.tr

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Uzun süredir 13,60 civarında yatay seyreden dolar/TL, Ukrayna krizinin etkisiyle bu sabah hareketlendi.

Güne 13,64 seviyelerinde başlayan dolar/TL’de, 13,80 seviyesi görüldü. Güne 15,43 seviyelerinden başlayan Euro/TL’de de 15,62 seviyesi görüldü.

Dolar/TL, 11 Ocak 2022 tarihi sonrasında ilk kez 13,80’i görmüş oldu. Kur korumalı mevduat uygulaması ve Merkez Bankası’nın müdahaleleri, döviz kurlarının bir süredir istikrar kazanmasını beraberinde getirmişti.

Hem dolar cinsi ons altın fiyatının hem de dolar/TL’nin yükselmesi üzerinde gram altın fiyatında bugün 846 TL seviyesi görüldü. Bu seviye, 20 Aralık’ta 1000 TL’ye yaklaşan zirve sonrasındaki en yüksek seviye oldu.

Türkiye’nin kredi risk priminde de (CDS) bugün 543 seviyesi görüldü.

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi güne yüzde 2,11 oranında ve 43,06 puanlık düşüşle 1.995 puandan başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve Rus ordusunun Ukrayna’ya girmesi, küresel piyasaları sarsmıştı.

NATO ülkeleri Moskova’ya karşı sert ekonomik yaptırımları duyurmaya hazırlanırken Rusya ve Ukrayna ile yakın ekonomik ilişkileri olan Türkiye’nin de krizden olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

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