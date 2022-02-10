Döviz mevduatlarında 5 milyar dolarlık düşüş

Dövizden TL'ye geçişte şirketlere sağlanan vergi avantajının etkisiyle yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 5,1 milyar dolar azaldı. Merkez Bankası rezervlerinde de artış kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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Dövizden kur korumalı mevduata geçen şirketlere vergi avantajı sağlanmasıyla yabancı para mevduatlarda düşüş hızlandı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, 4 Şubat haftasında 3,1 milyar düşüşle 225,1 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, yabancı para mevduatlarda Euro/dolar ve ons altın/dolar paritelerinden arındırılmış düşüş ise 5,1 milyar dolar oldu. Bu düşüşün 4,2 milyar doları şirketlerden, 0,9 milyar doları ise bireysellerden kaynaklandı.

MERKEZ’İN REZERVİ ARTTI

TCMB’nin brüt rezervi, şirketlerin dövizden kur korumalı mevduata geçişlerinin etkisiyle 4 Şubat haftasında 4,4 milyar dolar artışla 114,9 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin net rezervi aynı dönemde 5,8 milyar dolar artışla 16,3 milyar dolar, swap hariç net rezervi ise eksi 50,2 milyar dolar odu. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv eksi 54,1 milyar dolardı.

YABANCILARIN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Yereller kur korumalı mevduata geçerken, yabancıların Türkiye’den çıkışı sürüyor.

4 Şubat haftasında yabancılar swap piyasasından 459 milyon dolarlık daha çıkışa imza attı ve bu piyasadaki bakiyelerini 807 milyon dolarla tarihi düşük seviyelere düşürdü.

Bu dönemde yabancılar, Türkiye’de 36 milyon dolarlık tahvil alırken, 82 milyon dolarlık hisse sattı.

KUR KORUMALI MEVDUAT 313 MİLYAR TL

BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarının toplam büyüklüğünün 7 Şubat itibarıyla 313 milyar TL olduğunu duyurmuştu.

Bunun 171 milyar TL'si Hazine'nin çıkardığı enstrümana ait olurken, 142 milyar TL'lik kısmı ise TCMB‘nin enstrümanından oluştu.

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