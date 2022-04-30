Dövizle ödeme yasağı ihracatçıyı kur farkıyla baş başa bırakacak

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ihracat bedellerinin yüzde 40'ının Merkez Bankası'na satılması zorunluluğu ve dövizle ödeme yasağına ilişkin tepkilerini dile getirdi. Keçeci, son uygulamaların sanayiciye ilave maliyetler doğuracağından dert yandı.

Selami AYDIN

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Dövizle ödeme yasağı sanayicinin gündeminden düşmüyor.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ihracat bedellerinin yüzde 40'ının Merkez Bankası’na satılması zorunluluğu ve dövizle ödeme yasağının sanayiciyi kur zararına uğratacağını söyledi.

Keçeci, “Döviz endeksli ham madde ve ara mamul kullanan sektörlerde kur farkına bağlı zararlar ve banka komisyonları gibi ilave maliyetler doğacaktır” diye konuştu.

‘SANAYİCİ ZORLANIYOR’

Bu uygulamalardan dolayı sanayicinin zorlandığını ifade eden Keçeci, “İhracat bedellerinin yüzde 25’ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğunda oranın yüzde 40'a çıkarılmış olması sanayicilerimizi oldukça zorlamaktadır” dedi.

Keçeci, “İhracatının ortalama yüzde 70'i ithalata dayalı olan Türkiye’de sanayici döviz cinsinden gelen ihracat bedelinin çoğunluğunu döviz cinsinde tutmakta, bu dövizi aramalı ve ham madde ithalatı için kullanmaktadır” diye konuştu.

“Bu sebeple ihracat yapan sanayicimiz, aramalı ve ham madde tedariki için kullanacak olduğu dövizi yine piyasadan satın almak zorunda kalmaktadır” diyen Keçeci, “Alım-satım arasındaki fark ve döviz fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle sanayicilerimizin uğrayacağı kur zararlarının ülkemize getirisi de olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘GEÇİCİ BİR UYGULAMA OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ’

Dövizle alışverişin Türkiye’de uzun zamandır serbest ticaretin önemli bir aktörü olduğunu ve bu nedenle dövizle alışverişi yasaklayan bu uygulamanın serbest ticarete ciddi zarar vereceğini belirten Keçeci, şöyle devam etti:

“Biz iş insanları, bu uygulamayı Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı alınmış geçici bir uygulama olarak görmek istiyoruz.

Özellikle döviz endeksli ham madde ve ara mamul kullanan sektörlerde kur farkına bağlı zararlar ve banka komisyonları gibi ilave maliyetler doğacaktır.

Zorunlu olarak ithal girdi kullanmak durumunda olan ihracatçı imalatçı firmaların dış ticaret sermaye şirketlerine yaptıkları ihracat kayıtlı teslimlerine ilişkin tahsilatların zorunlu TL ödeme kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.”

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