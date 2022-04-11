Dünya Bankası, savaşın yıkıcı etkileri hakkında tahminlerini açıkladı

Dünya Bankası, savaş nedeniyle bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 45, Rusya ekonomisinin ise yüzde 11’den fazla küçüleceğini tahmin etti. Banka, Türkiye için büyüme tahminlerini de düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası, savaşın etkisini göstermesiyle, Ukrayna ekonomisinin bu yıl neredeyse yarı yarıya daralma yolunda girdiğini söyledi.

Dünya Bankası’nın son yayınladığı tahminlere göre, Ukrayna’nın güneyindeki Karadeniz limanlarının ablukada bulunması ve sanayi bölgelerindeki tahribat nedeniyle, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2022’de yaklaşık yüzde 45 oranında daralması bekleniyor.

Rusya ekonomisindeki daralmanın ise yüzde 11 olacağı tahmin ediliyor. En kötü senaryoda ise Ukrayna ekonomisi yüzde 75’e, Rusya ekonomisi ise yüzde 20’ye kadar daralabilir. Ukrayna’nın ihracat merkezi olan limanların trafiğinde şuanda yüzde 75’ten fazla bir düşüş yaşanmış durumda. Odesa’nın ele geçirilmesi bu rakamı daha da yükseltebilir.

YOKSULLUK ARTACAK

Dünya Bankası, bölgedeki yoksulluğun da artacağını belirterek Ukrayna'da 6,5 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve nüfusun yaklaşık üçte birinin acil insani yardıma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Raporda savaşla birlikte Ukrayna halkı içinde yoksulluk içerisinde yaşayanların oranının yüzde 1,8’den yüzde 19,8’e tırmanmasının beklendiği de belirtildi.

BÖLGE ÜLKELERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Dünya Bankası ekonomistleri tarafından kaleme alınan ‘Bölgedeki Savaş – Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi Raporu’nun yönetici özetinde, “Her iki ülkede de insan yaşamı üzerinde yıkıcı bir etki yaratan ve ekonomik yıkıma yol açan savaş, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ve dünyanın geri kalan bölgelerinde de önemli ekonomik kayıplara yol açacaktır” ifadelerine yer verildi.

Raporda Avrupa, Balkanlar, Türkiye ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin krizden en çok etkilenen ülkeler olacağı belirtildi.

ENERJİ VE TARIM ÜRÜNÜ İHRACATI BÜYÜK

Komşu ülkelerin, Rusya ve Ukrayna ile olan güçlü ticaretleri sebebiyle önemli ekonomik zararlar görmesinin muhtemel olduğu belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Rusya önemli bir enerji ve endüstriyel metal ihracatçısıdır ve Rusya ile Ukrayna birlikte dünya buğday ihracatının yüzde 25'inden fazlasını karşılamaktadır.

Doğal gaz ihtiyacının yüzde 47'sini ve petrol ihtiyacının yüzde 25'ini Rusya'dan ithal edilen Avrupa, Rus enerjisine özellikle bağımlı durumdadır.”

TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Dünya Bankası Türkiye’ye ilişkin verilerini de revize etti. Banka, Türkiye’nin bu yıl yüzde 1,4 büyümesini beklediğini açıkladı. Dünya Bankası’nın bir önceki tahmini yüzde 2 seviyesindeydi.

Banka ayrıca para politikasında değişiklik olmaması durumunda, Türkiye’de enflasyonun yüzde 61’in daha da yukarısına tırmanmaya devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, bu hafta, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve IMF başkanı Kristalina Georgieva’nın, işgalden etkilenen ülkelere sunulması planlanan ekstra finansal desteklerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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