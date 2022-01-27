Ek zam ne zaman, kimlere verilecek?

Memur emeklileri ve memurlara yüzde 2,5 ek zam yapılmasının ardından kamu işçilerine ek zam yapılacağı duyuruldu. Enflasyon ve kur nedeniyle fiyatların altında ezilen milyonlarca kamu işçisini ilgilendiren ek zam için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gerekli düzenleme kısa sürede yapılacaktır." dedi.

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Memur ve emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi mecliste kanun teklifinin meclisten geçmesinin ardından yeni düzenleme ile kamu işçilerine de ek zam verilecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapar. Ama bu yeterli değil. Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor” dedi.

EK ZAMAN KİMLERE, NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

*İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı eklenecektir. Yüzde 2.5'luk bir ilave artış ilave ediyoruz.

*700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gerekli düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de benzer bir ilaveye gideceğine inanıyorum.

“KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM YAPILACAK”

Bolu Dağı'nda, Karayolları işçilerini ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapar. Ama bu yeterli değil. Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor” dedi.

Atalay, devlet işçilerine de memurlara yapıldığı gibi ilave zam yapılacağını belirterek, “Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapar. Ama bu yeterli değil. Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor. Sanırım onunla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Kamuoyunu bilgilendirirler diye düşünüyorum” dedi.

AYNI ÇATI ALTINDA 2-3 İŞÇİ ÇEŞİDİ OLMAZ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kara yolları ve enerji işçilerinin sorunlarına değinerek, “Kara yolları ve enerji işçilerinin sıkıntıları var. Burada bir bizim kadrolu işçilerimiz bir de müteahhittin çalıştırdığı işçiler var. İkisi de aynı işi yapıyor. Aynı çatı altında 2-3 tane işçi çeşidi olmaz. Dün Karayolları Genel Müdürümüzle görüştük. Onların meselelerini takip ediyor” şeklinde konuştu.