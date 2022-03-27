Ekmeğe 50 kuruş zam talebi

Denizli’de artan maliyetler nedeniyle fırıncılar ekmeğe zam yapılmasını istedi. Komisyonda 2,5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 3 liraya çıkarıldı. Bakanlık onayından sonra ekmek zamlı tarifeden satılacak. Kar payı düşen fırıncılar yüzde 20’lik bayi payından kurtulmak için ürettiği noktada satışa ağırlık verecek.

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Denizli'de ekmek fiyatları zamlanacak. Denizli Fırıncılar Odasının artan maliyetleri gerekçe göstererek artış talebinde bulunmasından sonra Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odası ve büyükşehir belediyesinin yer aldığı komisyon zamlı fiyatı oy birliği ile onadı. Buna göre kentte 2,5 liradan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya çıkacak. Ticaret Bakanlığının onayından sonra kentte ekmek satışı zamlı tarifeden gerçekleşecek. Fırıncı esnafı bayilere ekmeği 2 lira 40 kuruştan verecek.

“BAYİ FIRINCIDAN DAHA ÇOK KAZANIYOR”

Denizli'de ekmeği 2 liradan bayilere verdiklerini halka 2,5 liradan satıldığını söyleyen Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, “Ekmek fiyatında sadece üretim maliyeti değil yüzde 20'lik bayi primi bulunuyor. Artan maliyetler nedeniyle fırıncı bayi kadar kazanmıyor. Bu nedenle artık fırıncılar ürettiğim yerde kendim satarım diye düşünüyor. Bundan sonra kendisi daha çok satışa yönelecek. Eskiden bir kasa ekmek isteyene hemen araçla teslim ediliyordu. Artık dağıtım da bir düzene girecek. Maliyeti yükselten her uygulama yeniden düzenlenecek” diye konuştu.

“MALİYETLER ÇOK ARTTI”

Ekmekte üretim maliyetlerin çok arttığını belirten Karadaban, “Girdi maliyetleri durmadan yükseliyor. Un, elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatları çok yükseldi. Asgari ücrete gelen zam ek maliyet getirdi. Mayayı en son 165 liraya alıyorduk şimdi 275 lira oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi bizim için uygun fiyatta un temin ediyordu. Fakat arzı ihtiyacı karşılamıyor. Mecburen piyasadan da un alıyoruz. Burada fiyatlar çok fazla. Piyasa fiyatları TMO'nun avantajını tamamen ortadan kaldırıyor. Dağıtım maliyetimiz var, amortisman giderleri var” ifadelerini kullandı.

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