Ekonomide Fed endişesi büyüyor: Faizler ne kadar artırılacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri ne zaman ve ne kadar artıracağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. JPMorgan CEO'su toplam 7 faiz artışı öngörürken kimi uzmanlar faizlerin beklenenden yüksek oranlarda artırılması gerektiğini düşünüyor. Küresel ekonomide ise endişeler sürüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD merkez bankası Fed yetkililerinin 2022’nin ilk çeyreği içinde faiz artırmaları beklenirken bu faiz artışının gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere küresel ekonomiyi ciddi bir şekilde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Ancak kaç faiz artışının yapılacağı ve faiz artışlarının ne boyutta olacağı tam kestirilemiyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon cuma günü yaptığı açıklamada, Fed’in yükselen enflasyonla mücadele etmek için gösterge faiz oranını yedi kez artırabileceğini söyledi. Ancak bunun ne hızda olabileceğini belirtmedi.

25 PUANDAN FAZLA ARTIRMADI

Uzmanlar Fed’in bu yıl faizleri üç kez artıracağını tahmin ederken faiz artışlarının başlangıcı için mart ayını işaret ediyor. Fed’in faizleri ne kadar artıracağı ise merak konusu. Fed, Mayıs 2000’den bu yana faiz oranlarını bir seferde 25 baz puandan fazla artırmadı.

Fed’in uzun süredir faiz artışı iletişiminde bulunması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yumuşak tonlu mesajlar vermesi nedeniyle faiz artışlarının sertliği konusunda radikal kararların alınıp alınmayacağı tam olarak kestirilemese de bazı uzmanlar Fed’e sert faiz artışları konusunda tavsiyelerde bulundu.

UZMANLARDAN ŞAHİN ÖNERİLER

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in aktardığına göre, eski ABD’li yatırım bankası Salomon Brothers’ın baş ekonomisti, 94 yaşındaki Henry Kaufman, bir röportajında Jerome Powell’a tavsiyede bulunarak 50 baz puanlık bir artışla başlanmasını önerdi.

Milyarder yatırımcı Bill Ackman da Fed’in enflasyona karşı savaşını kaybettiğini ve mart ayında “güvenilirliğini geri kazanmak” için kilit faiz oranını beklenenden daha fazla 50 baz puan artırması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD enflasyonu yüzde 7’nin üzerini görmüş, bu rakam son 40 yılın en yüksek enflasyonu olarak kaydedilmişti.

POWELL’DAN ENFLASYON SÖZÜ

Fed, Jerome Powell da hafta başında kongrede yaptığı sunumda yüksek fiyat artış hızına değinerek, “yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemeye” söz verdi. Powell, enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olduğunu ve eğer faizi artırmaları gerekirse bunu yapacaklarını ifade etti.

Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını belirten Powell, “Araçlarımızı ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız.” dedi.

Powell konuşmasında, “Sürekli arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazları ile yüksek enflasyona yol açan pandemiye rağmen ekonomi hızla güç kazandı. Yüksek enflasyonun bir geçiş maliyeti olduğunu biliyoruz” dedi.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

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