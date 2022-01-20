“Elektrikte haksız kazanç ne zaman önlenecek?”

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, turizm imarlı araziler üzerindeki konutların elektrik faturalarının ticarethane tarifesi üzerinden yüksek bir şekilde ücretlendirmesi ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Ergun, "Elektrikte haksız kazanç ne zaman önlenecek?" diye sordu.

Mustafa SARIİPEK

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İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun turizm imarlı araziler üzerinde bulunan ve mesken olarak kullanılan konutların elektrik faturalarının ticarethane tarifesi üzerinden yüksek bir şekilde ücretlendirildiğini söyledi. Ergun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “Elektrikte haksız kazanç ne zaman önlenecek?” diye sordu.

Ergun, Muğla başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir tarafında turizm imarlı araziler üzerinde mesken olarak kullanılan konutların elektrik enerjisi tüketiminin fiyatlandırması, ticarethanelere ve turistik tesislere uygulanan tarife üzerinden yapıldığını söyledi. Ergun, “Hal böyle olunca, bu durumdaki vatandaşlarımız, normal konutlarda tüketilen elektriğe ödenen ücretten çok daha yüksek bir ücret ödemek durumunda kalmaktadırlar” dedi.

ENERJİDEKİ HAKSIZ KAZANÇ VATANDAŞI PERİŞAN ETTİ

Son aylarda çeşitli sebeplerle elektrik enerjisi fiyatlarındaki yüksek artışlar özellikle bu sıkıntının muhatabı vatandaşlar olduğunu söyleyen Ergun, “Bu durum vatandaşlarımız açısından artık kabul edilebilir düzeyi aşmış, sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve vatandaşlarımızın haklı şekilde tepki göstermesine neden olmuştur. Dolayısıyla, turizm imarlı arazilerini mesken amaçlı kullanan vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları yüksek elektrik faturaları konusunda içinde bulundukları sıkıntının giderilmesi elzem hale gelmiştir” diyerek bakana şu soruları yöneltti:

* Bu kategorideki vatandaşlarımızın yüksek elektrik faturaları altında ezilmemesi için bakanlığınızın bugüne kadar yapmış olduğu herhangi bir çalışması var mıdır?

* Vatandaşlarımızın mesken olarak kullandıkları arazileri mesken olarak kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi ve elektrik tüketimlerinin mesken tarifesine göre fiyatlandırılması konusunda bakanlığınız önümüzdeki dönemde hangi adımları atacaktır?

* Türkiye genelinde söz konusu sıkıntının muhatabı olan hane sayısı kaçtır?

* Muğla genelinde söz konusu sıkıntının muhatabı olan hane sayısı kaçtır?

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