Elon Musk duyurdu: Tesla madencilik işine girebilir

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın madencilik işine girebileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ünlü milyarder, Lityum fiyatlarındaki hızlı artışın paylaşıldığı bir gönderinin altına yaptığı yorumda lityumun çıkartılma hızının yavaş olduğunu belirterek Tesla’nın bu işe girebileceğini belirtti.

Musk, “Lityum fiyatı çılgın seviyelere ulaştı! Tesla, maliyetler artmadığı sürece, madencilik ve rafinaj işine doğrudan girmek zorunda kalabilir. Lityum dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu için elementin kendisinde bir eksiklik yok ama çıkarma/iyileştirme hızı yavaş” dedi.

FİYATI FIRLADI

2020 yılında 6 bin 800 dolar olan lityumun ton fiyatı, 2021'de 17 bin dolara, 2022'de ise 78 bin 32 dolara fırladı.

Lityum fiyatlarında son bir yılda yüzde 359, iki yılda yüzde 1048'lik artış yaşandı. Lityum, elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm elektronik ürünler için kritik bir materyal olarak görülüyor.

ÇEVREYE ZARARLI

Ayrıca Lityum madenciliğiyle ilgili çevresel endişeler de bulunuyor. Uzmanlar lityum madenciliğinin su kaynaklarını kirletme, sera gazı salınımını artırma ve büyük atıklar oluşturma gibi tehlikelerinin bulunduğunu belirtiyor.

Elektrikli araçların daha temiz ve sürdürülebilir alternatif oluşturmayı hedeflemesi nedeniyle de bu durum, ciddi bir tezat yaratıyor.

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