Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı için gözler enflasyon oranlarında…

Emekli maaşı yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak enflasyon verisinin ardından belli olacak ancak ortaya çıkan tabloya göre zam yüzde 17 düzeyinde kalacak. Yaklaşan seçimin etkisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için de asgari ücrete benzer bir çalışma yapılacağını duyurdu. Emekli maaşı zammı için yüzde 17 ile yetinmek istemeyen vatandaşlar en az asgari ücret zammı kadar bir artış bekliyor.

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Açlık sınırının çok altında bir emekli maaşı ile geçinen milyonlarca vatandaş yeni yılda maaşının ne kadar arttırılacağını merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli maaşının da asgari ücreti zammının belirlenmesinde olduğu gibi bir görüşmeyle belirleneceğini duyurması emeklileri heyecanlandırdı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Eğer seçime yılına özel ilave zam verilmezse emekli vatandaşların maaşı oldukça düşük bir zamla artacak.

Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşirse memur emeklileri yüzde 18.6, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 oranında cüce bir maaş zammıyla yetinmek zorunda kalacak.

EMEKLİ OCAK ZAMMI YÜZDE 17'DE KALDI

TÜİK’e göre temmuzdan bu yana geçen 5 ayda tüketici fiyatları yüzde 14.05 arttı. Temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 7 zam yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı hesap yöntemine göre, memur ve memur emeklisinin geride kalan 5 ay için yüzde 6.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Maaş ve emekli aylıklarının gerçek hayat pahalılığını ölçmeyen TÜİK enflasyonu karşısında bile eridiğini gösteren bu fark hemen değil, yeni yılda yapılacak toplu sözleşme zammıyla birlikte ödenecek. Aralıkta enflasyonun, yüzde 3 artması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 17.5’e yükselecek. Böylece memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 9.8’e çıkacak. Memur ve emeklisi, enflasyon farkının yanı sıra alacağı yüzde 8’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 18.6 düzeyinde kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 17.5 oranında zam yapılacak.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladığı basın toplantısında memur ve emekli maaşı hakkında da konuştu. Konuşmasının satır başları şu şekilde;

– Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz.

– Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik. Bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırmıştık. Temmuz ayında yeni düzenlemeyle asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkardık.

ASGARİ ÜCRET ÖRNEK OLMALI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erdoğan’ın konuşmasının hemen ardından sosyal medya üzerinden, “Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır. 2023 için asgari ücret yüzde 54.7 artırılarak 8.500 TL olarak belirlendi. Bu artış örnek olmalı, enflasyon korkusu son bulmalı, gelir dağılımında adalet için, kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir” dedi.