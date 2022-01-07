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Emekli maaşı ne kadar oldu? SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu…

Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan emekli zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Son dönemde açıkladığı rakamlarla tartışma konusu olan TÜİK’in dahi enflasyon oranını yüzde 36 olarak belirlemesine rağmen hükümetin daha az oranda zam yapması emeklileri üzdü. Memur emekli maaşı yüzde 5+22,48, işçi emekli maaşı yüzde 25,47 zamlandı. En düşük emekli maaşı 2.500 liraya çıkarıldı.

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Emekli maaşı ne kadar oldu? SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu…

Emekli maaşı zammı açılanan enflasyon oranı ardında belli oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 36,08 açıklanmasına rağmen en az aynı oranda zam yapılmaması milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğradı. Aylıklara yüzde 25.47 zam yapıldı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapılacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına bu zamlar gelecek;

2021    2022              Zam miktarı

1.500      2.500,00        1.000,00
1.750      2.500,00        750,00
1.850      2.500             650,00
1.990      2.500             510,00
2.000      2.509,4          509,40
2.200      2.760,34        560,34
2.300      2.885,81        585,81
2.400      3.011,28        611,28
2.500      3.136,75        636,75
2.750      3.450,43        700,43
3.000      3.764,10        764,10
3.250      4.077,78        827,78
3.500      4.391,45        891,45
3.750      4.705,13        955,13
4.000      5.018,80        1.018,80
4.250      5.332,48        1.082,48
4.500      5.646,15        1.146,15
4.750      5.959,83        1.209,83
5.000      6.273,50        1.273,50
5.500      6.900,85        1.400,85
6.000      7.528,20        1.528,20
6.500      8.155,55        1.655,55
7.000      8.782,90        1.782,90
8.000    10.037,60        2.037,60
8.500    10.664,95        2.164,95
9.000    11.292,30        2.292,30
9.500    11.919,65        2.419,65
10.000  12.547,00        2.547,00

Not: En düşük emekli aylıkları 2.500 liraya çıkarıldı. Diğer aylıklara yüzde 25.47 zam yapıldı.

Memur emekli aylıklarına bu zamlar gelecek:

2021    2022              Zam miktarı

3.000     3.899,10              899,10

3.250     4.224,03              974,03

3.500     4.548,95              1.048,95

3.750     4.873,88              1.123,88

4.000     5.198,80              1.198,80

4.250     5.523,73              1.273,73

4.500     5.848,65              1.348,65

4.750     6.173,58              1.423,58

5.000     6.498,50              1.498,50

5.500     7.148,35              1.648,35

6.000     7.798,20              1.798,20

6.500     8.448,05              1.948,05

7.000     9.097,90              2.097,90

8.000     10.397,60           2.397,60

8.500     11.047,45           2.547,45

9.000     11.697,30           2.697,30

9.500     12.347,15           2.847,15

10.000  12.997,00           2.997,00

Not: Bu emeklilere toplamda yüzde 29,97 zam yapıldı.

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