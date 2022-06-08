Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı için gözler enflasyon farkında…

Son aylarda yaşanan fiyat artışları sonrasında milyonlarca vatandaş Temmuz zammı için beklemeye başladı. Emekli zammı ve memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları ile kesinlik kazanacak. Temmuz ayı eklenmeyen enflasyon oranlarına göre yüzde 28.14 oranında enflasyon farkı ve yüzde 7.5 de toplu sözleşmeden gelecek zammı alacak olan memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 35 zammı elde etti.

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Memur ve emekliler her yıl Temmuz ve Ocak ayında maaş zammı alıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı belli olmaya başladı. Yılın ilk 5 ayının verilerine göre enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı.

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 35,64,

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 73,50 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5’lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.