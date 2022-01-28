Emekliler fatura yakarak isyan etti: Bir yavan ekmeğimiz vardı, onu da soframızdan aldınız

Bursa'da emekliler, başta ekmek, su, elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto ederek faturaları yaktı. AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen emekliler, "BESAŞ ucuz ekmek 2 liradan 2,75 oldu. Bir yavan ekmeğimiz vardı, onu da sofranızdan aldınız" diye tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi, zamları protesto ederek su, elektrik ve doğalgaz faturalarını yaktı.

“BİR YAVAN EKMEĞİMİZ VARDI, ONU DA SOFRAMIZDAN ALDINIZ”

Şehreküstü Meydanı’nda yapılan protestoda AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne seslenen emekliler, “Emeklilerimiz olmak üzere dar ve sabit gelirli tüm yurttaşlarımızın daha ucuz alabileyim diye bu kış günlerinde soğukta, kar ve yağmur altında BESAŞ büfeleri önlerinde saatlerce kuyrukta bekledikleri ucuz ekmek 2 liradan 2,75 oldu. Bir yavan ekmeğimiz vardı, onu da sofranızdan aldınız” diye tepki gösterdi.

“YENİ BİR YILDA UMUTLARIMIZ VARDI, ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ”

Faturaların yakılarak zamların protesto edildiği eylemde şu açıklama yapıldı:

* Daha 28 gün önce yeni bir yıla girerken, önümüzdeki bir yılın daha insanca yaşanabilecek bir düzeye dönüşeceğini, kısmen de olsa umutla ve hayallerle kurgulamaya çalışırken o sabah uyandığımızda bir gördük ki, yaşamımızın en doğal ve zorunlu giderleri içinde olan elektriğe yüzde 50 zam, doğalgaza yüzde 25 zam, akaryakıta peş, peşe gelen olağanüstü zamlar ve beraberinde ulaşımda kent içi toplu taşıma metro-otobüs ve dolmuşlara yapılan zamlarla adeta şok olduk.

* Biz emekliler geçmiş yaşamlarında bu ülkede askeri Cuntaları, darbe süreçlerini ve özellikle sağ siyasal iktidarlar eliyle birçok kez ekonomik krizlerin yarattığı kıtlık ve yokluklarla karşı karşıya bırakıldığı süreçleri yaşamış bir nesil olarak söylemeliyiz ki; sözde biraz olsun ucuz ekmek alacağız diye bu denli ekmek büfeleri önlerinde saatlerce kuyruklarda bekleyeceğimizi ve de her gün daha yoksullaşan halkın yaşamını hiçe sayan böylesi şuursuzca ve asla kabul edilemeyecek zamlarla adeta yaşamsal haklarımızın görmemezlikten gelindiği bir süreçle karşılaşacağımızı bırakın yaşamayı, aklımızın kenarından bile geçirmemiştik.

“AKP İKTİDARINDA BU SÜREÇLERİ YAŞAMIŞ OLDUK”

AKP iktidarının eleştirildiği açıklamanın devamında şöyle denildi:

*Ancak ne yazık ki, böylesi koşulları bu merkezi ve yerel AKP iktidarının yönetim anlayışıyla ve uygulamaları ile bu süreçleri de yaşamış ve görmüş olduk.

*Gerçekçi olmayan enflasyon rakamlarıyla belirlenip uygulanan ve bunu övünerek söyleyen iktidar yetkililerine sesleniyoruz, verdik dediğiniz maaş zamları cebimize girmeden hatta bir o kadar da var olan maaşlarımızdan harcanarak çoktan eriyip, yok oldu.

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