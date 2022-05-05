Emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 113,5 oldu

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden derlediği rakamlara göre, emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 113,5, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun hissettiği gıda enflasyonu ise yüzde 131,6 olarak gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici enflasyonu 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 artarken yoksulların hissettiği gıda enflasyonu daha yüksek oldu.

TÜİK verilerine göre, gıda enflasyonu ortalama yüzde 89,1 olarak gerçekleşirken DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden derleyerek farklı gelir gruplarına göre hesapladığı veriler, emeklilerde gıda enflasyonun yüzde 113,5 olduğunu gösterdi.

Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 97 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 114,9, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 131,6 olarak gerçekleşti.

ZENGİNİN ENFLASYONU DAHA DÜŞÜK

Dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 88,2 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 65,5 oldu.

Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 131,5 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 65,5 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. DİSK-Ar, enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini belirtti.

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