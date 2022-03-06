Emtialarda savaş korkusu yaşanıyor

Emtia fiyatlarında tırmanış savaşın da etkisiyle sürüyor. Aliminyum ve bakır tüm zamanların zirvesine çıktı. Buğday fiyatları 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Küresel petrol arzı için riskler doğuran ve fiyatları keskin bir şekilde yükselten Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, enerjiye ek olarak halihazırda arz sıkıntılarının olduğu bir çok önemli emtiada da fiyatların zirveleri test etmesine neden oluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının buğday ticaretini durma noktasına getirmesiyle buğday fiyatları 14 yılın zirvesine ulaştı. Chicago borsasında buğday vadeli kontratları 12.09 dolar/bushel seviyesine yükseldi ve emtianın haftalık kazanımı %40'ı aştı. Mısır fiyatları ise 7.66 dolar/bushel seviyesine ulaşarak 10 yılın zirvesine yükseldi. Soya fasulyesi haftalık yüzde 5.41 değer kazanarak 16.70 dolar/bushel seviyesini gördü.

TEDARİK ENDİŞESİ

Hem Rusya hem de Ukrayna çelik üreticisi ve ihracatçı konumunda bulunmaları tedarik zincirleri konusunda endişeler yaratıyor. Rusya küresel paladyum arzının yüzde 43'ünü sağlıyor. Paladyum ons başına 2.992 doları gördü ve son 11 ayın zirvesini test etti. Alüminyum ise gerginliğin etkilerinin görüldüğü bir başka metal. LME alüminyum fiyatları şimdiden tüm zamanların zirvesine çıktı. Rusya, küresel ham alüminyumun da yaklaşık yüzde 6'sını üretiyor.

Altının 2.000 doları aşması kritik olur

Altının ons fiyatı haftalık yüzde 4.19 yükselişle 1.974 dolara tırmandı. Altın 1.900 dolar üzerindeki seyrini sürdürürken uzmanlar, 1.974 dolar seviyesinin aşılması halinde 2.000 dolar seviyelerinin test edileceğini öngörüyor. Yükselişlerin devamlılığı açısından 2.000 dolar seviyesi üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağı da önemli görülüyor. Gümüşün ons fiyatı ise haftalık 7.13 yükselişle 25.92 dolara kadar çıktı. Jeopolitik risklerle beraber

nikel fiyatları Mart 2008'den bu yana ilk defa 14 dolar sınırına kadar yükseldi.

Çinko ise 1.8619 dolarla Mayıs 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Petrol zirvede

Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 119.80 dolara ulaşarak 9 yılın zirvesine ulaştı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe günü 116.57 dolara ulaşarak 11 yılın zirvesine çıktı. Brent petrol varil başına 120 dolara yaklaşırken Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), acil durum rezervleri kapsamında üye ülkeler tarafından taahhüt edilen petrol miktarının 61.7 milyon varile ulaştığını açıkladı.

BUĞDAY- 12.09 Dolar

Haftalık bazda yüzde 40.6 artarak 12.09 dolarla 14 yılın zirvesine ulaştı.

MISIR-7.82 Dolar

Mısır fiyatları 10 yılın zirvesine yükselirken, haftalık %14.71 kazanç sağladı.

BAKIR-4.9490 Dolar

Haftalık yüzde 10.09 kazançla tüm zamanların zirvesini gördü.

PALADYUM-2.992 Dolar

Paladyum fiyatları haftalık 26.03 kazançla son 11 ayın zirvesine yükseldi.

ALÜMİNYUM-3.935 Dolar

Aliminyum fiyatları yüzde 14.64 kazançla tüm zamanların zirvesine çıktı.

ALTIN-1.974 Dolar

Altının ons fiyatı haftalık yüzde 4.19 yükselişle 1.974 doları gördü.