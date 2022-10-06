En borçlu belediye bir kamu arazisini daha satıyor
Türkiye'nin en borçlu belediyesi kamuya ait bir arazisini daha ihaleye çıkardı. Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu'daki 27 dönüm arsayı 52.7 milyon liraya haraç mezat satacak.
Türkiye’nin en borçlu belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi’ndeki arsasını satışa çıkardı.
27 bin 40 metrekare arazi için muhammen bedel 52 milyon 730 bin lira olarak belirlendi. 1 milyon 581 bin 900 TL geçici teminat yatıranlar 18 Ekim 2022 gününe kadar teklif verebilecek.
İhale, Devlet İhale Kanunu’nun 35 a maddesi ve ihale şartnamesi dahilinde kapalı teklif artırma ihale usulü ile gerçekleşecek.
Sözleşme bedeli 1 taksit peşin kalanı 23 taksitle ödenebilecek.