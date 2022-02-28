En çok turizm etkilenir

İktisatçı Mahfi Eğilmez, bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasının Türkiye’de en çok turizm sektörünü etkileyeceğini belirtti.

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Kişisel bloğunda yayınladığı yazıda SWIFT sisteminden Rus bankalarının tamamının çıkarılmadığına dikkat çeken Eğilmez, önemli Rus bankalarının SWIFT'in imkânlarından yaralanamaması nedeniyle işlem yapmaları gereken diğer ülke bankalarıyla SWIFT dışında işlem yapmaya başlayacaklarını ve bunun da ek maliyet yaratarak işlerin ve ödemelerin aksamasına neden olacağını belirtti.

Bunun Türkiye'de de birçok alana yansıyacağını belirten Eğilmez, şunları kaydetti: “Doğalgaz fiyatları yükselecek, buğday ithalatımız sıkıntıya girecek, borsa etkilenecek ama sanırım etkiyi en fazla ve en net olarak turizm alanında hissedeceğiz. Turizm acenteleri de bankaları aracılığıyla SWIFT sistemi içindeler. Türkiye ile Rusya arasında öteden beri gündemde olan ama bir türlü yaşama geçirilemeyen dolar ve Euro yerine TL ve ruble ile işlem yapma konusunun bu kez yaşama geçeceği akla gelebilir. Ne var ki iki para birimi de yüksek risk primleri (CDS'ler) dolayısıyla durağan konumda bulunmuyor ve üzerinde vadeli anlaşma yapılabilecek bir ortam yaratamıyor.”