Enerji Bakanı’ndan dağıtım şirketleriyle görüşme sonrası açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dağıtım şirketleriyle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Dönmez, "İftira ve yalanların baş rolde olduğu kirli bir siyaset var. Enerji sektörü olarak bu yalan siyasetten nasibimizi alıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Elektrik dağıtım sektörü toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Dönmez, “Muhalefetini Türkiye’nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz” dedi.

“Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğini halkı kışkırtmaya yönelik adımlarından sonuncusuna geçtiğimiz günlerde rastladık” diyen Dönmez,

“Sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanda olduklarının farkın olmamalılar. Her türlü görüşe açığız. Ancak provokasyondan medet umanların karşısında olacağız. Biz kamuoyumuzla süreci hep paylaştık. Önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. İftira ve yalanların başrolde olduğu bir siyaset var. Her şey bu siyaset üzerinden ilerliyor. Biz de bununla karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.

Dönmez, “Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız” ifadelerine yer verdi.

‘100 TL’LİK FATURANIN 50 TL’SİNİ DEVLET KARŞILIYOR’

Dönmez, “Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL’lik elektrik maliyetinin 50 TL’sini devlet ödüyor. Doğalgazda ise 100 TL’lik faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmakta” diye konuştu.

Dönmez ayrıca, bu yıldan itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmayla ısınma yardımına doğalgazı da dahil ettiklerini, yardıma dahil olacak hane sayısının da 4 milyona çıkarıldığını ifade etti.

‘SEKTÖRDEN DAHA FAZLA KATKI BEKLİYORUZ’

Dönmez, enerji sektöründen daha fazla katkı beklediklerini dile getirdi.

Bugün dağıtım şirketleriyle bir araya geldikleri toplantıda, şirketlere yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde aktardıklarını kaydeden Dönmez, enerji fiyatlarındaki artışın sebeplerini olarak da küresel emtia fiyatlarındaki artışlara dikkat çekti.

Elektrik üretiminin ana ham maddelerinden kömür fiyatlarının 5 kat arttığını, son bir yılda tonunun 50 dolardan 250 dolara kadar çıktığını anlatan Dönmez, “Doğalgaz fiyatları ise 10 kat arttı. Doğalgazın yüzde 99’unu ithal ediyoruz. Elektrik üretiminde ithal kaynaklara bağımlılığımız yüzde 50” dedi.

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