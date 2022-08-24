Enerji krizi Fukushima’yı unutturdu: Japonya’dan nükleerde U dönüşü

Japonya, enerji krizi nedeniyle Fukushima felaketinin ardından kapattığı pek çok nükleer santralin yanında yeni nesil nükleer santrallerin geliştirilmesi için çalışmalara başlayacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlaması için çağrıda bulunacak.

Bu durum, Fukushima felaketinin ardından tartışmalı hale gelen nükleer enerji politikasında büyük bir değişime gidileceğini gösteriyor.

Reuters’ın Japonya’nın Nikkei gazetesinden aktardığı ve herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, Kishida’nın politika değişikliğini bugün düzenlenecek Yeşil Dönüşüm (GX) toplantısında gündeme getireceği ifade edildi.

Japon kamuoyu Fukushima felaketi sonrasında nükleer santrallerin tekrar devreye alınmasına karşı çıkmış olsa da enerji fiyatlarındaki artışlar ve normalin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü yaz mevsiminde enerji tasarrufuna çağrılarının artmasının ardından görüşler değişmeye başladı.

U DÖNÜŞÜ

Nükleer enerji ile ilgili bu adım, 2011 yılında büyük bir tsunaminin Fukushima Daiichi nükleer santralinde yol açtığı felaketin ardından geçen 10 yılda çoğu nükleer reaktörünü kapatmış olan Japonya’nın politikasında büyük bir değişiklik anlamına gelecek.

Başbakan, Tokyo’nun bu yıl elektrik kesintileri yaşamaya yaklaşmasının ardından bazı tesislerin yeniden başlatılacağını daha önce de duyurmuştu. Ancak yeni nükleer reaktörler için planlar yapılması Fukushima sonrası politikada bir U dönüşü olacak.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Kishida’nın ayrıca yeniden devreye alınan reaktör sayısının artırılması ve çalışma sürelerinin uzatılması için çağrıda bulunması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Japon tarihindeki en büyük depremin ve tsunaminin ardından Fukushima Daiichi tesisindeki üç reaktör 2011 yılında erimiş bu da büyük bir çevre felaketine neden olmuştu. Japonya’nın nükleer üretimden vazgeçmesi ise 2011’den bu yana enerji politikasını felç durumda.

Felaketin ardından Asya’nın en büyük gelişmiş ekonomisi kömür, doğal gaz ve akaryakıt yakarak enerji elde etmek zorunda kaldı. Bu nedenle Japonya enerji ürünlerinin çoğunu ithal ettiği için emtia fiyatlarındaki artıştan yüksek düzeyde etkilendi. Normal şartlarda ülke 2050’ye kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi planlıyordu.

Fukushima’dan önce Japonya, elektriğinin yaklaşık üçte birini 54 nükleer reaktörden sağlıyordu. Şuanda bu reaktörlerin sadece 6 tanesi faaliyet gösteriyor.

İlginizi Çekebilir Petrol yeniden 100 doları aştı

İlginizi Çekebilir Doğalgaz fiyatları uçunca petrole geçiş başladı: Dizel fiyatlarında büyük tehlike