‘Enerji zamları üretimi ve ihracatı düşürecek’ korkusu

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, üretim ve işletme maliyetlerinin firmaların kontrolünden çıktığını belirterek, "Enerji ve akaryakıt maliyetlerindeki artışların üretimi olumsuz etkileyeceği, ihracatımızın istenen seviyeye gelmesine mani olabileceği endişesini taşıyoruz" dedi.

Latif SANSÜR

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Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, son dönemde elektriğe ve doğalgaza gelen zamların üretim ve işletme maliyetlerinin açıklanan enflasyondan daha yüksek düzeylere çıkmasına sebep olduğunu söyledi.

Evlerin elektrik faturalarına yapılacak düzenlemeye, ivedilikle iş yerlerinin de dahil edilmesi gerektiğini belirten Arslan, zamların yıllık enflasyon oranını aştığını da vurguladı.

Arslan, “Enerji ve akaryakıt maliyetlerindeki artışların üretimi olumsuz etkileyeceği, ihracatımızın istenen seviyeye gelmesine mani olabileceği endişesini taşıyoruz. Bunların önüne geçebilmek adına elektriğe yapılan yüksek zam oranının geri çekilmesini üyelerimiz adına talep ediyoruz” dedi.

‘MALİYET BASKISI ZARAR ETTİRİR’

Arslan, talep yetersizliği nedeniyle zor durumda olan tüccar, sanayici ve esnafın akaryakıta, ham maddeye, işçi ücretlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışlar nedeniyle zorlandığını söyledi ve şöyle devam etti:

“İmalattan hizmete, tüm sektörlerdeki işletmelerimiz özellikle artan elektrik maliyetlerini karşılama noktasında zorlanıyorlar. Bir işletmenin en büyük giderlerinden biri olan elektrikteki fiyat artışlarının telafisi mümkün olmayan ekonomik kayıplara yol açmasından korkulmaktadır.

Maliyetlerin tamamını fiyatlara yansıtmak mümkün değil. Enflasyonist ortamda, ölçek fark etmeksizin tüm işletmeleri derinden etkileyen enerji zamları, tüketicinin alım gücü de düşünüldüğünde oluşturacağı maliyet baskısı ile birçok işletmemizin zarar noktasına gelmesine sebep olabilecektir.”

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