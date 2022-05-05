Enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı Nisan 2022…

Enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte, Nisan ayı enflasyon farkı ortaya çıktı. Enflasyon her ay rekor kırmaya devam ederken ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı da artıyor. Nisan'da yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 69,97'e yükselmesi nedeniyle şimdiden 24,2 enflasyon farkı oluştu. Enflasyon farkı Mayıs ve Haziran ayları için açıklanacak olan rakamların ardından kesinleşecek.

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Nisan ayında yüzde 24,2 enflasyon farkı oluştu. Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 69,97 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 24,2 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

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