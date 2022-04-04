Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi Mart ayında kaç?

Enflasyonu oranı günden güne yükselirken, Mart ayı için rakamlar TÜİK tarafından açıklanacak. Enflasyon beklentisi Mart ayında %58.25 ila %62.7 arasında değişiyor. Mart ayı enflasyon oranı 4 Nisan'da açıklanacak. Aylık enflasyon tahmini medyanı ise %3.57 ila %6.5 bandında değişiyor. JPMorgan araştırma notunda "Enflasyonun bu yılın son ayına kadar %60 civarında ya da üzerinde kalmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Enflasyon oranı yükseliyor, vatandaşların alım gücü azalıyor. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile Mart ayı için yıllık enflasyon tahminleri %58.25 ila %62.7 arasında değişiyor. Şubatta tüketici enflasyonu yüzde 54,44'e yükseldi. Ocakta oran yüzde 48,69 idi. ENAG ise şubat enflasyonunu yüzde 123,80 olarak açıkladı. Resmi enflasyon 20 yıl sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı enflasyon TÜİK tarafından 4 Nisan 2022 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ MART AYI İÇİN NE?

Reuters'ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Mart ayı için yıllık enflasyon tahminleri %58.25 ila %62.7 arasında yer alıyor. TÜFE en son Mart 2002 döneminde %65.1 artış kaydetmişti. Reuters anketinde aylık enflasyon tahmini medyanı ise %5.7 seviyesinde. Tahminler %3.57 ila %6.5 bandında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle artan emtia fiyatlarının ekonomiye etkisini yansıtır şekilde, yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı Reuters'ın bir ay önceki anketindeki %38'den %54'e ulaştı. TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini %23.2 Hazine'nin ise %24 seviyesinde.

Bu yıl sonunda 2021 Kasım ve Aralık'ta yaşanan sert yükselişler nedeniyle enflasyonu aşağı çekecek belirgin bir baz etkisi bulunuyor. Ancak bu büyük baz etkisiyne rağmen yılsonu ekonomistler tahminlerinde yukarı revizyonlar yapmaya devam ediyorlar. Yeni tahminler enflasyonun çok daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı anlamına geliyor. Şubat ayında yıllık enflasyon TL'deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde beklentilerin de üzerinde %54.44'e yükselmişti.

ENFLASYON YÜZDE 60'LARA YÜKSELECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin “2023'te seçime tek haneli enflasyonla gireceğiz” iddiasının aksine Fitch, enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Enflasyonun gelecek aylarda yüzde 60 civarına yükselmesini öngören Fitch'in 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 49, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 35 oldu.

332 MADDENİN FİYATI ARTTI

Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gerçekleşti.