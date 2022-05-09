Enginar tarlada 2,5 lira pazarda 15 lira

Adana'da tarlada 2,5 TL'den satılan enginar, nakliye giderleri ile birlikte büyükşehirlerde tanesi 10-15 TL'den satılıyor.

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Adana’nın Kozan ilçesinde bölgenin ilk ve tek enginar tarlasında hasat başladı.

Ankaralı iş insanı Melih Karaca tarafından 45 dekar araziye eylül ayında ekilen 32 bin 500 kök enginarda hasat yapıldı.

Bu yıl tarlada 2,5 TL den satılan ve nakliye giderleri ile büyükşehirlerde tanesi 10-15 TL'yi bulan enginarın Adana, Mersin ve büyükşehirlerden yoğun talep gördüğü belirtildi.

HASAT GECİKTİ

Yatırımcı Melih Karaca, ürün rekoltesinden memnun olduklarını belirterek, “Burası 45 dekarlık bir arazi. 32 bin 500 civarında fide dikildi. Hasat zamanı mart zamanı ama hava muhalefeti nedeniyle gecikti” dedi.

İspanyol çeşidi enginar ektiklerini, enginarın yerli olarak da Bayrampaşa ve Sakız çeşidi olduğu bilgisini veren Karaca, “Bayrampaşa çeşidinden bir kökten 2-3 tane arasında çıkar bu türde 10-15 adet ürün elde edebiliyoruz. Rekoltesi yüksek. Rekolte olarak beklentimizi karşılıyor” diye konuştu.

“Yüzümüzün gülüp gülmemesi piyasa şartlarına bağlı” diyen Karaca, şöyle devam etti:

“Şu anda aşağı yukarı tarlada 2-2,5 TL arasında tarlada fiyatı. İstanbul'da Ankara'da farklı fiyat ama tüketiciye maliyeti hesaplandığında 13-14 lirayı bulabiliyor.”

Hasat yapan tarım çalışanları ise karaciğer yağlanmasına, kolesterole çok faydalı olan enginarın değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi. (İHA)

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