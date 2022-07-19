Erdoğan gururla paylaştı ama İGA, Atatürk’ü geçemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya çapında birinciliklere doymuyor" diyerek gözde müteahhitlerin işlettiği İstanbul Havalimanı'yla ilgili istatistikleri paylaştı. Ancak verdiği rakamlar açılış töreninde açıkladığı hedeflerin yarısına bile ulaşmıyor. Rakamlar, pistleri kırılarak kapatılan Atatürk Havalimanı'nın 4 yıl önce ulaştığı noktanın çok daha gerisinde...

Yusuf DEMİR

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece resmi sosyal medya hesabından gözde müteahhitleri tarafından yapılan ve işletilen İstanbul Havalimanı’yla ilgili veriler paylaştı:

“İstanbul Havalimanı'mız bayram boyunca günde ortalama bin 400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir.”

Erdoğan mesajında, havalimanıyla ilgili şu ifadeleri de ekledi:

“Dünya çapında birinciliklerine doymayan İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı olarak gösterilmektedir.”



ATATÜRK HAVALİMANI 4 YIL ÖNCE AŞMIŞTI

SÖZCÜ rakamları masaya yatırdı. Oysa istatistikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gururla açıkladığı rakamların, yeni havalimanını işleten gözde müteahhitler uğruna pistleri kırılarak kapatılan Atatürk Havalimanı’nda 4 yıl önce geçildiğini ortaya koyuyor.

Atatürk Havalimanı’nın kapatıldığı 2018 yılında toplam uçak trafiği 464 bin 646 olarak gerçekleşti. Bu, günlük ortalama 1273 trafik anlamına geliyor.

Resmi verilere göre 2018 yılında Kurban Bayramı’nın olduğu Ağustos ayında toplam uçak trafiği 41 bin 161 olarak yani her gün ortalama 1372 uçak inip kalktı.

Sonuç olarak Atatürk Havalimanı kapatıldığı yıl Kurban Bayramı’nda uçak trafiği, Erdoğan’ın bugün açıkladığı 1400’ün üzerine çıkmıştı.

YOLCU SAYISI DA AŞILMIŞTI

Yolcu sayısında da durum farklı değil. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ortalama 230 bin yolcu sayısı, Atatürk Havalimanı’nda 2018 yılında geçilmişti.

Resmi verilere göre Atatürk Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı 2018 yılında 68 milyon 346 bin 784 olarak gerçekleşti.

8 Ağustos 2018 de Kurban Bayramı tatiline çıkanlar Atatürk Havalimanı’nın yolcu rekoru kırmasına yol açmıştı. Transit yolcular da dahil 230 bin yolcunun geçmesiyle Atatürk Havalimanı’nda bir günde geçen yolcu sayısı rekoru kırılmıştı.

HEDEFLER TUTMADI

32 milyar 399 milyon Euro’ya yani bugünkü kurla 578 milyar 970 milyon liraya malolan İstanbul Havalimanı’nda ilk etapta, günlük ortalama 3 bin 500 iniş-kalkış ve 246 bin yolcu hedeflenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın açılışında bu hedefi net ifadelerle şöyle açıklamıştı:

“Toplam 4 etaptan oluşan projenin açılışını yaptığımız ilk etabı, yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu kapasite tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkartılabilecektir.”

Buna göre, İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama yolcu sayısının 246 bin olması gerekiyordu. Ancak Erdoğan, 5 yılın sonunda gelinen noktada, Kurban Bayramı’nda dahi gerçekleştirilebilen rakamın 230 bin olduğunu duyurmuş oldu.

3500 HEDEFİNİN YARISI BİLE TUTMADI

İstanbul Havalimanı’nın 2022 yılı ilk altı ayındaki uçak trafiği 190 bin 181 olarak gerçekleşti. Bu günlük 1050 iniş-kalkış anlamına geliyor. Pandeminin etkisinin tamamen kalktığı değerlendirilebilecek Haziran ayında günlük ortalama trafik ise 1295 olabildi. Hedef ilk etapta 3 bin 500’dü.

ERDAĞI: “HANİ GÜNLÜK 3 BİN 500-5 BİN 500 TRAFİĞİNİZ”

İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı’yla ilgili tüm süreci yakından takip eden Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

“Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karar verildiğinde günlük uçak trafiği 1800’dü.

İstanbul Havalimanı daha 1100 uçak trafiğini bile geçemedi ki bunun da yüzde 80’i THY uçuşları. Ortaya konulan tahminler, öngörüler, vizyon, misyon tümüyle yerle bir oldu.

Hani o günlük 3 bin 500 hatta 5 bin 500 uçak trafiğiniz?

Bunlar yetmezmiş gibi, şimdi de DHMİ ile İGA arasında yapılan bir çalışma ile ihale şartları İGA lehine değiştirilmeye çalışılıyor. Sözleşme ile, yeni pistler ve uydu terminal gibi yapım sorumluluğu İGA ya ait olan milyarlarca Euro’luk yatırımın, IGA’nın yaptığı fizibiliteye dayandırılarak, “yapılmasına gerek olmadığı” kararlaştırıldı. İmza aşamasına geldi.”

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