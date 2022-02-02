Eskişehir’de ucuz ekmek ve süt kuyruğu

İstanbul'da eksi 5 derece soğuğa rağmen uzayıp giden ekmek kuyruklarına bir yenisi Eskişehir'de eklendi. Vatandaşlar havanın eksi 3 derece olmasına rağmen, ucuz ekmek ve süt alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemek durumunda kaldı.

Kemal ATLAN

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Artan hayat pahalılığı karşısında hey şeyden tasarruf etmeye çalışan vatandaşlar ev ekonomilerine katkı olması nedeniyle uzun kuyruklara katlanmak mecburiyetinde kalıyor.

EKSİ 3 DERECEDE BEKLİYORLAR

2022’ye zam yağmuru ile başlayan vatandaşlar, ay sonunu getirebilmek için her şeyin ucuzunu tercih etmeye başladı.

Vatandaşlar en temel tüketim maddesi olan ve piyasada en ucuz 2,5 lira olan ekmeğin de en ucuzunu almaya çalışıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ve 200 gramı 1 lira 60 kuruştan satılan halk ekmek ve 3 litresi 21 TL’den, 5 litresi ise 33 liradan satışa sunulan pastörize sütten almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde halk büfe satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Hava sıcaklığının eksi 3 derecede olmasına, kara, yağmura aldırmayan vatandaşlar, üç kuruş ucuza bir şeyler alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

’90 KURUŞ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Sabahın erken saatlerinde başlayan ucuz ekmek satışının akşam saatlerine kadara devam ettiğini belirten yetkililer, ekmek zammından sonra belediye ekmeğine talebin de her geçen gün arttığını dile getirdiler.

Talebe bağlı olarak halk büfe önlerinde oluşan kuyruklar da aynı orantıda artıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen 200 gram ekmeği 1 lira 60 kuruştan satın aldıklarını ifade eden vatandaşlar, şöyle konuştu:

“Fırınlarda 10 gram fazla ekmeği 2 lira 50 kuruştan almak yerine belediyenin 1 lira 60 kuruşa sattığı halk ekmeği tercih ediyoruz. Aradaki 90 kuruşluk fark bizim için çok önemli. Günde en az 4 tane ekmek tüketiliyor. Yani günde 3 lira 60 kuruş, ayda ise 110 lira gibi bir tasarrufumuz oluyor. Devir artık tasarruf devri. Bu nedenle belediye ekmeğini tercih ediyoruz.”

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