Eskişehirli sanayicilerden ÖTV ve KDV’de indirim talebi

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle tüccar, çiftçi ve sanayicinin zorlandığını ifade ederek acilen ÖTV ve KDV indirimi yapılması gerektiğini söyledi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Rusya ve Ukrayna savaşının akaryakıt fiyatlarını çok yükselttiğini ve bu nedenle Türkiye’deki üretim, işletme ve nakliye maliyetlerinin de arttığına dikkat çekti.

Güler, akaryakıt fiyatlarında uygulanan ÖTV ve KDV gibi vergilerde kısa süreliğine de olsa indirime gidilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’DE DAHA YOĞUN HİSSEDİLİYOR

Güler, akaryakıt fiyatlarının küresel sebeplerden dolayı dünyanın dört bir yanında yükseldiğini ancak Türkiye’de döviz kurunun yüksek olması ve ilave vergilerin de artması sebebiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisinin daha yoğun hissedildiğini vurguladı.

Artan akaryakıt fiyatlarının tarım başta olmak üzere ticaret ve sanayide üretimin maliyetini ve firmaların giderlerini yükselttiğini belirten Güler, akaryakıt zamları sebebiyle nakliye giderlerinin iki katını aştığını söyledi.

‘DAHA DA ARTMASINDAN ENDİŞELİYİZ’

Artan maliyetlerin tüketiciye de yansıtıldığını ve böylece enflasyonun da yükseldiğini belirten Güler, akaryakıt fiyatlarının düşmesinin enflasyonun düşmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Rusya ve Ukrayna’da yaşanan savaşın hem enerji hem akaryakıt maliyetlerini tırmandırdığını ve akaryakıt fiyatlarının daha da yükselmesinden endişe edildiğini belirten Güler, akaryakıt fiyatları uluslararası piyasalarda durgunlaşana kadar devletten akaryakıt fiyatlarıyla ilgili vergi indirimi beklediklerini ifade etti.

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