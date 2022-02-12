Esnaf faturalara akıl sır erdiremedi: Büyük bir muamma var

Hatay'da bir ayakkabı üretim atölyesinde üretim azaltılmasına rağmen 18 bin lira elektrik faturası geldi. 26 senedir böyle bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen ayakkabı üreticisi esnaf, "Bu işte büyük bir muamma var. Yüzde 127 diyorlar ama bu artış yüzde 300 gibi geliyor bize" dedi.

Can ÇAPAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay Antakya’da bir ayakkabı üretim atölyesini ziyaret etti.

Yetkililer ziyarette artan girdi maliyetleri ve elektrik faturalarından şikâyet etti.

Doların düşmesine rağmen kullanılan malzemelere zam geldiğini söyleyen esnaf “Ayakkabının kolisi 4 liradan 25 liraya çıktı. Bir çift ayakkabının ambalaj maliyeti 11 lira” dedi.

‘1996’DAN BERİ BÖYLE SIKINTI GÖRMEDİK’

Üretimi tam kapasiteden yüzde 70 oranına düşürdüğünü ve buna rağmen 4 bin 500 lira ortalama olan elektrik faturasının 18 bin lira geldiğini söyleyen esnaf, “Bu işte de büyük bir muamma var. Yüzde 127 diyorlar ama bu artış yüzde 300 gibi geliyor bize. Elektrik dağıtan firmalar bizden daha fazla para alıyor şu anda” dedi.

“Biz istihdam sağlayan bir firmayız. Memlekette 1996’dan bu yana üretimde olan bir firmayız” diyen esnaf, şöyle devam etti:

“Bu sıkıntıları meslek hayatımızda hiç görmedik. İlk defa böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Böyle devam ederse muhakkak kapatmak zorunda kalacağız. Büyük firmalar, küçük firmaları yutacak. Küçük ve orta ölçekli esnafa, yaşama şansı ve çalışma imkânı hiç vermiyorlar.”

İlginizi Çekebilir Ayakkabı üreticileri zorda, kepenk indirmeye başladılar

İlginizi Çekebilir Faturalar şok etkisi yarattı: Restoranlar için yeni bir zarar dalgası vurgusu