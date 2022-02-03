Esnaf, İmamoğlu’na dert yandı: Meyve lüks oldu, pahalılıktan pazarın yarısı kurulamıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli’de ziyaret ettiği semt pazarında esnafın pahalılıkla ilgili şikayetlerini dinledi. Esnaf “Pahalılıktan pazarın yarısı kurulamıyor. Meyve lüks oldu” diyerek yaşanan ekonomik krizi gözler önüne serdi.

Sözcü İstanbul

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli ilçesinde bir dizi incelemede bulundu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile semt pazarını da ziyaret eden İmamoğlu esnafın sorunlarını dinledi.

Pazarda meyve tezgahı bulunun bir esnaf “Başkanım esnaf mağdur. Pahalılıktan pazarın yarısı kurulmuyor. Bir litre mazot olmuş 15 lira, bir kilo poşet 35 lira. Eleman çalıştıramıyoruz. Meyve lüks oldu. Müşteri meyve falan alamıyor, ‘önce temel ihtiyaçları bir alayım param artarsa meyve alırım' diyor. Bekliyoruz” diye dert yandı.

“EKONOMİ ALABORA”

İmamoğlu da “Evinizdeki elektrik faturası, doğalgaz faturası bizim İSKİ kurumumuz için de geçerli. Geçen sene 1 milyar 300 milyon lira ödediğimiz elektrik faturası bu sene 3 milyar lira. Evinizde suyun akabilmesi için. Zor bir durum yöneteceğiz bu sene. Ekonomi alabora. Asgari ücret arttı ama onu cebinden geriye aldı son zamlar. Ne yazık ki kötü ekonomik uygulamaların sonucunu yaşıyoruz” diye karşılık verdi.

“MAZOT BİTECEK YOLDA KALACAĞIZ DİYE KORKUYORUZ”

Esnaf da “400 TL haftalık mazot koyuyorduk arabaya şu an 1000 liralık koyuyoruz, yetmiyor. Korkuyoruz mazot bitecek yolda kalacağız” diyerek şikayetlerini sürdürdü.

“TÜİK BİLE YÜZDE 50 AÇIKLADI”

İmamoğlu şunları söyledi:

* Senin maliyetin de bunlara biniyor işte. Muz 15 lira. Muzun şimdi 6-7 TL olması lazımdı. Bugün TÜİK bile yüzde 50 enflasyon açıkladı. Biz 3 ay önce yüzde 52 demiştik İstanbul'da enflasyon.

* Geçen gün bir programda dedim ki, şu anda bana göre 3 sayıya (haneye) ulaştı, yani yüzde 100'lere. Bir başka kurum yüzde 112 açıkladı. Bunu kim ister? Hiç kimse istemez.

* Ben derim ki memleketin ekonomisi iyi olsun, başka şeylerde yarışalım. Başka iyiliklerde, daha iyi proje, daha iyi eğitim, sosyal hizmetler… Ama şu an en büyük problemimiz ekonomi.

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