Esnaf kepenk yerine şalterleri indirdi!

Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, yılbaşından bu yana elektrik ve doğalgaza yapılan astronomik zamlara tepki göstererek, faturalarını ödeyemeyen esnafın vitrinlerinin karanlıkta kaldığını söyledi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Talat Dinçer, yılbaşından bu yana enerjideki zam furyasına dikkat çekti.

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamların kabul edilemez olduğunu belirten Dinçer, derhal geri alınması çağrısında bulundu.

Yılbaşından bu yana, esnafın işyerinde kullandığı elektrik ücretlerinde yüzde 150 oranında artış yaşandığını hatırlatan Dinçer, durumun tek kelimeyle vahim olduğunu söyledi.

Elektriğe yapılan astronomik artışla birlikte, faturalarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkârların vitrinlerinin karardığını belirten Dinçer, “Diğer bir tabirle esnafın ışığı söndü bu enerji fiyatlarıyla artık üretim yapmak neredeyse imkansız hale geliyor, acil şekilde kademeli tarife uygulamasından, esnaf ve sanatkarın muaf tutulması ve üretimine devam etmesi elzemdir” dedi.

‘BU ZAMLAR KABUL EDİLEMEZ’

Maliyet yüksekliğinin istihdamda azalmayı tetiklediğine dikkat çeken Dinçer, “Pandemi sürecinin en ağır faturasını ödemeye mahkûm edilen esnafımıza bir darbe de enerji sektöründen geldi, bu zamlı ücreti ödemeye esnafımızın takati yok. Ödeyebilenler de mal ve hizmet bedelinde artışa gitmek zorunda kalacak ve bu durum hayat pahalılığını daha da artıracak” diye konuştu.

‘DERHAL İNDİRİME GİDİLMELİ’

Devletine vergisini ödeyen, sosyal güvenlik primini kendi cebinden karşılayan, yanında çalıştırdığı personel ile istihdama katkı sunan esnafın kullandığı enerji fiyatlarında derhal indirim beklediklerini kaydeden Başkan Dinçer, “Aksi takdirde esnafın astronomik faturaların ve vergisel yükümlülüklerin altında ezilecektir. Böylece Pandemi sürecinin başından beri verdiği ayakta kalma mücadelesini kaybederek, işsizler ordusuna katılması kaçınılmaz olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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