Esnaf odalarından fatura tepkisi: Bundan sonrası iflas ve iş yeri kapatmadır

Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal, başta elektrik, doğalgaza gelen zamların ardından esnafın iflasın eşiğine geldiğini belirtti. Uysal, “Artan girdi maliyetleri, asgari ücret, akaryakıt, doğalgaz ve her şeye gelen zincirleme zamlarla esnafımız son durağa gelmiş, iş yapamaz hale düşmüştür. Esnaf ve sanatkârlarımız için bundan sonrası iflas ve iş yeri kapatmadır ve imdat zilleri çalmaya başlamıştır” dedi.

Müslüm EVCİ

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Yılbaşında elektrik ve doğalgaza gelen zamlar esnafı çarpmaya devam ediyor. Dükkan kirası kadar elektrik faturası ödeyen esnaflar ses yükseltirken Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal esnafın iflasın eşiğinde olduğunu söyledi.

“BUNDAN SONRASI İFLASTIR”

2022 yılıyla birlikte tarihte görmedikleri zamlarla karşılaştıklarını ve bunun da esnafı yıprattığını ifade eden Uysal şunları söyledi:

* 2021 yılındaki akaryakıta, doğalgaza, elektriğe ve temel tüketim mallarına gelen zamlar ve hayat pahalılığı yetmezmiş gibi 2022 yılının ilk günü tarihimizde görmediğimiz zamlarla yeni yıla girdik. Dünya ve ülkemizi etkisine alan ölümcül Covid-19 pandemi sürecinde ekonomik durumu her gün daha da zora giren esnaflarımız bu zamlarla adeta şoka girmiştir.

* Esnaf pandemi, yasaklar, kapanma derken şimdi de içinden çıkılmaz doğalgaz, akaryakıt ve elektrik zamları ile bir kez daha çarpılmıştır. Toplumun güler yüzü, eli açık insanı, ahi ocakları mensupları pandemi süreci ve hayat pahalılığının dayanılmaz sonucu haddinden fazla yıpranmıştır. Bu günlerde bu acımasız elektrik zammı sonucu dükkanında ve evinde elektrik düğmesini açamaz hale gelmiş iş yerleri bu zamlarla elektrik kullanamaz duruma düşürülmüştür.

* Artan girdi maliyetleri, asgari ücret, akaryakıt, doğalgaz ve her şeye gelen zincirleme zamlarla esnafımız son durağa gelmiş, iş yapamaz hale düşmüştür. Esnaf ve sanatkârlarımız için bundan sonrası iflas ve işyeri kapatmadır ve imdat zilleri çalmaya başlamıştır. Bugün itibari ile toplumun en düşük seviyeli grubu ne acıdır ki maalesef ahi ocağı mensubu esnaf ve sanatkârlarımız olmuştur. Elektriğe yapılan zamlar sonucu esnaf iş yapamaz hale düşürülecek, tüm ürünlerin fiyatı artacak hayat şartları bir o kadar daha zorlaşacaktır.

“DOĞALGAZ VE ELEKTRİK ZAMLARINI GERİ ÇEKİN”

AKP iktidarına çağrıda bulunan Uysal, şunları söyledi:

* Bu süreçte ülkeyi yöneten hükümetimizden derhal elektrik zamlarını geri çekmesini, doğalgaz fiyatında indirim yapılmasını ve akaryakıt fiyatlarında indirime gidilerek yeni zamlar yapılmamasını acilen talep ediyor ve içimizi rahatlatacak haber bekliyoruz.

* Yaşanabilir, nefes alabileceğimiz, sürdürülebilir bir esnaf destek paketinin çok acil hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Hükümetimizden bu zor dönemimizde kredi faizlerinin silinerek mevcut borçların 2023 yılı başına kadar ertelenmesini sigorta ve bağ-kur gibi aylık ödemelerin altı ay ertelenmesini bekliyoruz. Esnaf toplumun can damarıdır, esnaf toplumun sigortasıdır, esnaf ve sanatkârsız bir toplumun olması asla düşünülemez.

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