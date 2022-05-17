Euro bölgesi büyüme rakamları belli oldu

Euro Bölgesi, ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 5,1 büyüdü.

Sozcu.com.tr

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 büyüdü. Böylece Avrupa’nın büyüme verileri beklentileri aştı.

Tedarik zincirlerini bozan, güveni sarsan ve enerji fiyatlarını artıran Rusya-Ukrayna savaşına rağmen, euro bölgesi 2022’nin ilk üç ayında 2021’in son üç ayında olduğu gibi büyüme hızını artırdı.

ALMANYA VE İTALYA VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İlk çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış GSYH, önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,2’lik artarken çeyreklik bazda Almanya yüzde 0,2, İspanya yüzde 0,3 büyüdü. GSYH Fransa’da sabit kalırken İtalya’da yüzde 0,2 geriledi.

Yıllık bazda ise Almanya yüzde 3,7, Fransa 5,3, İtalya’da 5,8 ve İspanya’da yüzde 6,4 büyüdü.

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