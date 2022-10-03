Euro bölgesi imalat PMI eylülde 27 ayın en düşük seviyesine geriledi

Euro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül'de 48,4​​ ​ile beklentilerin altında kaldı. Almanya'da ise PMI daralma bölgesindeki 3 aylık seyrini eylülde de sürdürdü.

Sozcu.com.tr

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Euro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) artan yaşam giderlerinin tüketicilerin harcama yapmaktan kaçınmasına yol açması ve artan enerji giderlerinin üreticilerin üretimi azaltmasına yol açmasıyla son 27 ayın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global euro bölgesi nihai imalat PMI verisi eylül ayında 48,4​ ile 48,5 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı​​​. Reuters anketine katılan ekonomistler PMI’ın 48,5 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

ALMANYA’DA DA GERİLEDİ

Aynı şekilde Almanya’da da PMI daralma bölgesindeki 3 aylık seyrini eylülde de sürdürdü. Amanya’da S&P Global imalat PMI eylül ayında, 2020 yılı Haziran ayından bu yana görülen en düşük seviye olan 47,8 puana indi. Ağustos ayında 49,1 olan imalat PMI’ın eylül ayında 48,3’e gerilemesi bekleniyordu.

Verinin 50 seviyesinin üzerinde olması büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.

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