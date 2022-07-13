Eylül ayında ihracat frene basabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere pek çok ülkenin faiz artırımına gitmesi, küresel ekonomide yavaşlamayı da beraberinde getiriyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Burada yaşanacak olası durgunluk, Türkiye'yi de doğrudan etkileyebilir.

PETROL VE LOJİSTİK ETKİSİ

Tüm bu gelişmeler ışığında, eylül ayı ile birlikte küresel ticarette bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu ifade eden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, petrol ve lojistik fiyatlarındaki gerilemenin de etkisiyle Türkiye'nin ihracatında yavaşlama olabileceğini söyledi. Lojistik fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle son dönemde ABD ve Avrupa'nın Türkiye'ye daha fazla yöneldiğini hatırlatan Karaca, bu durumun sürdürülebilir olmadığını, emtia fiyatlarının da gerilemesi ile birlikte ihracatta da bir düşüş olabileceğini kaydetti.

ÇALIŞAN BÜYÜK PROBLEM

Türkiye'nin günümüzde ve gelecekte en önemli probleminin çalışan sorunu olduğunu vurgulayan Karaca, “Herkes üniversite mezunu. Ekonomiyi büyütüyorsan iş gücüne ihtiyacın var. Mülteciler var deniliyor ama o da çözüm değil. Zaten onlar da dolar bazında düşük maaş almaya başlayınca gitmeye başladılar. Mülteciye karşı değilim ama nitelikli göçmenler olsa daha iyi olur. Bu konuda Almanya gibi yapmak lazım. Meslek liseleriyle de daha fazla ilgilenmemiz lazım. Sektör olarak çeşitli projeler yürütüyoruz. Bunların artması lazım” dedi.

Karbon nötr OSB'ye ihtiyaç var

Türkiye ekonomisi ve ihracatının kendisini geleceğe hazırlaması gerektiğini anlatan İDMİB Başkanı Güven Karaca, yakın gelecekte çevre dostu olmayan üretimlerin Avrupa gibi pazarlarda yer bulmasının zor olacağını belirtti. Karaca, “Deri sektöründe dünya genelinde 250 milyar dolarlık bir pasta var. Türk deri sektörü ise buradan yüzde 1'in altında pay alıyor. Ne yapmamız gerekiyor dedik. Bunlardan ilkinin karbon nötr Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak olduğuna karar verdik. Tüm sektörlere de bu gerekiyor” dedi.