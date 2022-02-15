Faik Öztrak: Tarladaki yangın sönmeden, sofradaki yangın sönmez

TÜİK'in verilerine göre tarladaki üretici fiyatlarının yüzde 14,83 oranında artmasını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu, mevcut seride en yüksek fiyat artışı. Tarladaki yangın sönmeden, sofradaki yangın sönmez” ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki artış verilerini değerlendirdi.

Ocak ayındaki artışa dikkat çeken Öztrak, “Etiketlerdeki yangın market rafında, pazar tezgâhında değil, tarladan başlıyor” dedi.

Öztrak,”TÜİK ‘in rakamlarıyla bile, tarladaki üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 14,83 arttı. Bu, mevcut seride en yüksek fiyat artışı. Tarladaki yangın sönmeden, sofradaki yangın sönmez” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2022 verilerine göre Tarım-ÜFE Ocak'ta yıllık yüzde 52, aylık yüzde 14,83 artarken, üretici fiyatlarının en fazla arttığı tarım ürünü yüzde 84,27 ile patlıcan, en fazla azaldığı düştüğü ürün ise yüzde 12,07 ile yer fıstığı oldu.

İlginizi Çekebilir ATSO Başkanı Çetin: Ekonomideki sorunlar pandemiyi unutturdu