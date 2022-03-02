Fed Başkanı Powell’dan ‘martta faiz artışı başlayacak’ mesajı

Ukrayna savaşıyla birlikte ekonomide belirsizlikler artarken Fed Başkanı Powell'dan martta faiz artışı olacağı mesajı geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batı ülkelerinin sert yaptırımları küresel ekonomik belirsizlikleri artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’dan önemli bir mesaj geldi.

Powell, mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Finansal Hizmetler Komitesi’ndeki sunumu yayınlanan Powell, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Fed’in faiz kararı, 16 Mart’ta açıklanacak.

Ukrayna savaşı öncesinde piyasanın Fed’den 50 baz puanlık faiz artışı beklentileri artmıştı ancak savaşla birlikte faiz politikasına ilişkin beklentiler değişmeye başladı.

ABD’de tüketici enflasyonu, ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Fed’in federal fonlama faizi ise yüzde 0-0,25 aralığında bulunuyor.

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