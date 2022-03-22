Fed Başkanı’ndan kritik faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun gerilemeye başlamaması halinde Fed'in gerekirse 50 baz puan faiz artışına gidebileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranları ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Powell, enflasyonun gerilemeye başlamaması halinde Fed’in bu yıl faiz artırımlarını hızlandırmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Washignton’da düzenlenen bir konferansta konuşan Powell, “Enflasyonun yılın ilk çeyreğinde tepe yapacağına ve yılın ikinci çeyreğinde enflasyonda düşüş konusunda daha fazla ilerleme yaşanacağına ilişkin beklentimiz devam ediyor” dedi.

Powell, “Enflasyonun bu beklentilerden uzak düşmesi halinde faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmeye ihtiyaç olduğu sonucuna varabiliriz ve eğer böyle olur ise gerekeni yaparız” değerlendirmesinde bulundu.

‘GEREKİRSE 50 BAZ PUAN ARTIRIRIZ’

Eğer ihtiyaç olduğunu hissederler ise herhangi bir toplantıda faiz oranını 50 baz puan artırabileceklerini de vurgulayan Powell, “Eğer faizi bir toplantıda veya toplantılarda 50 baz puan artırmanın uygun olduğunu düşünürsek, bunu yaparız” diye konuştu.

Fed son faiz toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştı. Beklentiler de Fed’in bundan sonraki faizleri 25’er baz puan artıracağı şeklindeydi. Fed’in faizleri 50 baz puan olarak artırması para politikasında sıkılaşmanın daha da sertleşeceği anlamına geliyor.

ENFLASYON FED’İ ZORLUYOR

ABD’de enflasyon verilerinin bir süredir beklenenden yüksek gelmesi, Fed’i para politikası konusunda sıkıştıran en önemli unsur. Geçtiğimiz yıl corona virüsü pandemisinin ardından tedarik zinciri ve talep sorunları nedeniyle yükselmeye başlayan enflasyon, Fed’i gevşek para politikasından dönmeye zorlamıştı.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından yaşanan arz sorunları ve enerji fiyatlarında gerçekleşen artış, enflasyon konusundaki endişeleri iyice tetikledi. Powell, Mart ayı toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin gıda, enerji ve diğer emtia fiyatlarını ve enflasyon baskılarını artırdığını belirtmişti.

ABD’de enflasyon şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. Ocak ayında ise yıllık enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti.

İlginizi Çekebilir Musk'a göre enflasyon karşısında en iyi koruma sağlayan yatırım araçları hangileri?

İlginizi Çekebilir Kur korumalı TL mevduat sisteminde değişiklik