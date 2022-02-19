Fed yöneticilerine yatırım yasağı geldi

ABD Merkez Bankası (Fed), yöneticilerine hisse senedi, tahvil, emtia, kripto para ve döviz gibi yatırımlar yapmasını yasakladı. Karar, Fed yöneticilerinin kritik kararlar öncesinde yaptıkları yatırımların ortaya çıkmasının ardından geldi.

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ABD Merkez Bankası (Fed), üst düzey yetkililerinin hisse senedi, tahvil, emtia, kripto para ve döviz gibi yatırımlar yapmasını yasakladı.

Yeni kurallar kapsamında Fed yöneticilerinin türev işlem, kaldıraçlı işlem ve açığa satış yapmaları da yasaklandı.

Karar, son dönemde Fed yöneticilerinin kritik kararlar öncesinde dikkat çeken bireysel yatırım kararlarına imza attıklarının ortaya çıkmasının ardından geldi.

ÇIKAR ÇATIŞMASI VE GÜVEN VURGUSU

Fed'den dün yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yasaklama kararını oybirliği ile aldığı, yöneticilerin yatırım ve işlem faaliyetlerine ilişkin kapsamlı yeni kuralların belirlendiği belirtildi.

İlk olarak Ekim 2021’de duyurulan kuralların, herhangi bir çıkar çatışması görüntüsüne karşı bile koruma sağlayarak, halkın Komite’nin çalışmalarının tarafsızlığına ve bütünlüğüne olan güvenini desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.

İŞLEM İÇİN ONAY ŞARTI

Fed yetkililerine menkul kıymet alım ve satımları için 45 gün önce bildirimde bulunma, onay olma ve yatırımların en az bir yıl süreli olması şartının da getirildiği belirtildi.

Finansal piyasalarda stresinin arttığı dönemlerde de Fed yetkililerinin alım ve satım yapmasının yasaklandığı aktarıldı.

1 MAYIS’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kuralların yönetim kurulu üyeleri ve bölgesel Fed başkanlarının yanı sıra, başkan yardımcıları, araştırma direktörleri, FOMC personelleri, Sistem Açık Piyasa Hesabı yönetici ve yardımcıları, Komite toplantılarına düzenli olarak katılan yönetim kurulu bölüm yöneticileri ile Başkan tarafından belirlenen kişiler ve bu kişilerin eşleri ile çocukları için geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kuralların 1 Mayıs’ta yürürlüğe gireceği, sadece ön bildirim ve işlemlerin ön onayına ilişkin kuralın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

SKANDALLARIN ARDINDAN YENİ KURALLAR GELDİ

Fed’in başkan Jerome Powell dahil üst düzey yöneticilerinin, bankanın Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı satın aldığı varlıkları ellerinde tuttukları geçen yıl ortaya çıkmış, konu ülkede tartışma ve eleştirilere neden olmuştu.

ABD basınında geçen yıl yer alan haberlerde, Fed Başkanı Jerome Powell, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ve Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan gibi isimlerin bankanın 2020’de satın aldığı bazı varlıklara sahip olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Kaplan ile Rosengren, yatırımlarına ilişkin haberlerin ardından emekli olacaklarını duyurmuştu.

Fed Başkanı Powell ise banka yetkililerinin kişisel portföylerinin kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından, üst düzey Fed yetkililerinin finansal varlıkları ve işlemleri için etik kurallarının gözden geçirilmesi talimatını vermişti.

Banka, geçen yıl ekim ayında, para politikası yapıcılarının ve üst düzey personelinin bireysel hisse senedi alımlarını yasaklayarak yatırım faaliyetlerine kısıtlama getirileceğini duyurmuştu.

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