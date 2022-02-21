Felsefe öğretmeni domates satıyor, ziraat mühendisi ıspanak!

CHP Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’da pazarcı esnafını gezdi, tezgah başındaki felsefe öğretmeni ve ziraat mühendisi gençlerle dertleşti. Felsefe öğretmeni de ziraat mühendisi de pazarcılık yapıyor!

Mehmet SERBES

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Hayat pahalılığı, marketlerdeki fahiş zamlar, enerji, doğalgaz ve akaryakıtın yanı sıra tarımdaki girdi maliyetlerinin hızla artması vatandaşı tam anlamıyla çıkmaza sürüklüyor. Türkiye'nin her yerinde yeni üniversiteler açılıyor ancak üniversite mezunları yıllardan bu yana işsizlik nedeniyle adeta kırılıyor.

Adana'da Beyazevler Semt Pazarı'ndaki esnafı ziyaret eden CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, tezgah başındaki felsefe öğretmeni ve ziraat mühendisi gençlerle ülkenin içinde bulunduğu durumu konuştu.

ÖĞRETMEN PAZARCIDAN SİYASET DERSİ!

2016 yılında Çukurova Üniversitesi felsefe öğretmenliğinden mezun olduktan sonra bir türlü atanamayan ve pazarlarda domates satmaya başlayan Serkan Baş, Türkiye'nin içine itildiği sosyokültürel, sosyolojik ve ekonomik yapıyı özetledi:

İLK ÖNCE AĞZI DÜZELTMEK LAZIM

– Düzlüğe çıkmak için siyasilerin öncelikle hitap şeklinin olumlu olması lazım. Ötekileştirmeden, insanları kategorize etmeden, oncu buncu demeden siyaset yapmaları lazım. Halı sahada 9 yaşlarındaki arkadaşlar birbirine ‘vatan haini’ diye şakalaşıyor. Bizler ise küçüklüğümüzde birbirimizle lakap takarak, şivelerle, aksanlarla şakalaşırdık. Çocuklar bunu nereden öğreniyor? Rol model aldıkları siyasilerden öğreniyor. Bunları basit olarak görürsek sonucu bulur. Aile içine, meskenine, coğrafyana yansır. İlk önce ağzı düzeltmek lazım.

– Eğitimi 4+4+4’e çıkardılar. Durumu olmayan bir aile, çocuğunu en iyi dershaneye 2 bin lira borç alıp gönderebiliyordu. Durumu olmayan bir aileden doktor, avukat çıkma sebebi oydu. Zenginle fakir arasındaki makası daraltacağız dediler. Devlet liselerinin kalitesini, niteliğini artıracağız dediler. Şimdi etüt merkezlerine hangi anne baba 16-20 bin lira verip gönderebiliyor? Durumu olmayan aile zaten sınıfta kaldı. Zaman zenginin zamanı oldu. Sosyokültürel olarak aşırı kötü durumdayız.

DAHA AZ ALAN EKİM YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ

120 dönüm alanda ekim yaparken şimdi 20 dönüme düştüklerini belirten ve pazarda ıspanak, karnabahar satan Çukurova Üniversitesi ziraat mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Mustafa Gücük ise şunları söyledi:

– Ailem çiftçi ama git gide ufalan bir aile. Sermayede değişiklik yok ancak hayat pahalılığı nedeniyle aynı sermayeyle daha az alanda ekim yapmak zorunda kalıyoruz. Günde en az 300 liralık mazot alıyorum. Taban gübresi 2 ton atardık şimdi 1 ton atmak zorunda kaldık.

GENÇLER YURTDIŞINA GİDİYOR

Gençleri ve diğer pazarcı esnafının dertleriyle dertlenen CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, vatandaşın Türkiye'nin gidişatından memnuniyetsizliğini açık yüreklilikle dile getirdiğini, iktidarın artık ülkeyi yönetemez hale geldiğini kaydetti. Gençlerin yurtdışına gitme isteğinin engellenemediğine işaret eden Şevkin, CHP iktidarında her alanda etkin bir yönetim anlayışıyla vatandaşların nefes alacağını söyledi.

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