Finansal hizmetlere güvende düşüş

Merkez Bankası, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksinin bir önceki aya göre 5,8 puan düşerek 172,9'a gerilediğini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksinin (FHGE), önceki aya göre 5,8 puan düşüş kaydederek 172,9 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İŞLERDEKİ İYİLEŞME BEKLENTİLERİNDE ZAYIFLAMA

İş durumu ve hizmetlere olan talep ile istihdama ilişkin değerlendirmelerin aktarıldığı açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

“Son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görülmektedir. İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin, artış bildirenler lehine döndüğü, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir.” (DHA)

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