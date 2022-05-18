Fındık üretiminde alarm: Çiftçi fiyat beklentisini açıkladı

Artan girdi maliyetlerinden dolayı fındık üreticilerinin yüzde 75-80'inin gübre alamadığı, bu yıl rekoltenin düşük gelmesi bekleniyor. Üreticiler açıklanacak fındık fiyatlarının en az 55,5 TL olmasını talep etti.

İsmail AKDUMAN

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Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üreticinin gübre alamadığı için rekoltenin bundan olumsuz etkileneceğine vurgu yaparak, fındık fiyatının en az 3,5 dolar (55,5 TL) olması gerektiğini söyledi.

Yaşanan ekonomik kriz ve artan enflasyon rakamlarının dikkate alınarak fındık fiyatının açıklamasını talep eden Akça, özellikle Ordu ve Giresun’da yüksek kesimlerde bulunan üreticilere destek yapılması gerektiğini vurguladı.

‘ÜRETİCİNİN YÜZDE 80’İ GÜBRE ALAMADI’

Gübre ve ilaç fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle çok sayıda üreticinin bahçelerine ilaç ve gübre atamadığını söyleyen Akça, “Üreticinin yüzde 75-80’i gübre alamadı ya da atamadı. Bu fındıkta ya da diğer ürünlerde ürün ve verim kaybının açık bir şekilde yaşanacağını gösteriyor” dedi.

‘BU YIL REKOLTE DÜŞÜK OLACAK’

Bazı kurum ve kişilerin fındık rekoltesi açıkladığını ancak açıklanan rakamların gerçeklik payının olmadığını ileri süren Akça, “Fındığın başında birçok sorun var. Bir don geçirdi, ardından bir rüzgar geçirdi. Kuraklık sıkıntısı da yaşanabilir. Bütün bunların yanında gübre ve ilaç sıkıntısı da yaşandığı için muhakkak bunların rekoltede bir etkisi görülecektir. Mutlaka bir azalma olacaktır” dedi.

Akça, üreticilerden imkanlarını zorlayarak bahçelerini gübre atmalarını söyledi. Yaşanan ekonomik kriz ve artan enflasyon rakamlarının dikkate alınarak fındık fiyatının açıklamasını talep eden Akça, özellikle Ordu ve Giresun’da yüksek kesimlerde bulunan üreticilere destek yapılması gerektiğini vurguladı.

‘FİYATLAR DOLAR ÜZERİNDEN BELİRLENSİN’ TALEBİ

Türkiye’de her şeyin fiyatının dolara göre belirlendiğini dile getiren Akça, şöyle devam etti:

“Biz fındığın fiyatının dolar ya da bu tür değer üzerinden belirlenmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bunu yıllardır savunuyoruz. Bana göre fındık fiyatı 3,5-4 dolar arasında olmalı. Bunun altında bir fiyat olursa üretici küser ve üretim yapmaktan vazgeçer. Küsen üreticiyi de bir daha bahçeye geri getirmek o kadar kolay olmaz. 3,5-4 dolar arasındaki bir fiyat üreticiyi memnun eder.”

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