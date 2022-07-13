Fırına destek vermeyin yoksula ekmek verin

Dar gelirlilerin ucuz ekmek alabilmesi için TMO’nun fırınlara sağladığı ucuz un desteğinin, zenginlere gittiği ortaya çıktı. Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, yoksula doğrudan bedava ekmek verilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dar gelirli vatandaşların ucuz ekmek alabilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden fırınlara sağlanan ucuz un desteğinin, zenginlere gittiği ortaya çıktı. Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, devlet destekli ucuz ekmeğin yarısını ihtiyaç sahiplerinin, kalanını da hiçbir desteğe ihtiyacı bulunmayan orta ve üst gelir gruplarının tükettiğini söyledi.

UCUZ DEĞİL BEDAVA EKMEK

Ataman, kamu kaynağının gerçek yoksullara ulaşabilmesi için fırınlara ucuz un yerine yoksula doğrudan bedava ekmek veren modele geçilmesini istedi.

Ataman, fırınların devlet desteğiyle aldıkları ucuz undan 200 gramlık ucuz somun ekmeği ürettiklerini belirtti. Türkiye'de günde yaklaşık 100 milyon ekmek üretildiğini kaydeden Ataman, “Bunun 60 milyonu normal beyaz ekmek. Beyaz ekmek sadece geliri düşük olanların yediği bir ekmek değil. Somun ekmeğini zengin-fakir herkes yiyor. Dolayısıyla devletin ekmeğe sağladığı desteğin yarısı, hiç ihtiyaçları ve talepleri olmadığı halde zenginlere gidiyor. Üstelik ucuz unun somun dışında diğer pahalı ekmeklerde kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edilemiyor” dedi.

FIRINCILAR DA ŞİKAYETÇİ

Ataman, zengin-fakir herkese ucuz ekmek vermek yerine, aynı kaynakla gelir durumu uygun olmayan gerçek ihtiyaç sahiplerine ekmeğin bedava verilebileceğini söyledi. Mevcut uygulamadan fırıncıların da memnun olmadığını belirten Ataman, “Fırıncılar, ‘Ekmek fiyatları serbest bırakılsın, geliri düşük hanelere biz de bedelsiz ekmek vermeye razıyız' diyor. Fırıncılar, zenginin ekmeğinin finanse edilmesi yüzünden ekmeği gerçek maliyetlerle satamadıklarından yakınıyorlar” açıklaması da yaptı.

Ekmeğin maliyeti 4.5 TL

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, daha önce 50 kiloluk unu 260 liradan fırınlara satmaları karşılığında un sanayicilerine tonu 3 bin 600 liradan buğday verildiğini hatırlattı. Şimdi ise buğdayın tonu 4 bin 500 liradan verilen sanayicinin bir çuval unu 325 liradan satmasının istendiğini söyleyen Ataman, “Bu, çuval başına 65 lira zam demek. Nakliye ile birlikte maliyet 350 lira. Bugün 200 gramlık ekmeğin maliyeti 4.5 liraya ulaştı ve maalesef her gün daha da artıyor” diye konuştu.