Fitch ABD için büyüme tahminini düşürdü, işsizlik tahminini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin büyüme tahminlerini düşürdü ve işsizliğin artacağını öngördü. Ekonomistler ABD'nin 1990 resesyonuna benzer bir süreç yaşadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD’nin 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini düşürdü.

CNN’de yer alan ve Fitch’in bir raporuna dayandırılan habere göre kurum, enflasyonun ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarının ekonomiyi 1990’daki resesyona benzer bir sürece sokacağı uyarısında bulundu.

Fitch haziranda 2023 için ABD ekonomisinin yüzde 1,5 büyüyeceğini açıklamıştı. Son raporunda bu rakamı yüzde yüzde 0,5 olarak aşağı yönlü revize etti.

Fitch Ratings bugün yaptığı açıklamada Fed’in enflasyon nedeniyle yaptığı faiz artırımlarının Amerikan ekonomisini ilkbahardan itibaren 1990 tarzı bir durgunluğa sürükleyeceği konusunda uyardı. Ekonomistler “Beklediğimiz ABD resesyonu oldukça hafif” dedi.

İŞSİZLİK YÜKSELECEK

Ekonomistler 2008 krizi ve 2020 Covid salgını dönemindeki gibi bir durgunluk beklemediklerini ve işsizlik oranlarının o seviyelere yükselmeyeceğini belirtti.

Fitch Ratings şuan yüzde 3,5 olan işsizlik oranının 2024’te yüzde 5,2’ye çıkacağı öngörüsünde bulundu. bu oran ABD’de milyonlarca kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

1990’DA NE OLDU?

Ekonomistler günümüzde yaşanan ekonomik durgunluğun 1990’dakine benzeyeceği görüşünde. 1990 resesyonu da Fed’in enflasyonla mücadele amacıyla faizleri hızla yükseltmesinin ardından meydana gelmişti.

Bu gelişmelerden hemen önce savaş kaynaklı bir petrol şoku yaşanmıştı. O dönemde Irak’ın Kuveyt’i işgali petrol ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Rusya-Ukrayna savaşı da günümüzde yüksek enerji ve gıda fiyatlarının önemli bir sebebi olarak gösteriliyor.

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