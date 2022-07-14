Fitch: Türkiye’nin yeni ekonomi politikası kredi riskini artırdı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yeni ekonomi politikası bileşiminin kredi notuna yönelik riskleri artırdığına yönelik uyarılarda bulundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin yeni ekonomi politikası bileşiminin kredi notuna yönelik riskleri artırdığına yönelik uyarılarda bulundu.
“Türkiye’de kamunun döviz riskine ilişkin kırılganlığı arttı” denilen açıklamaya, şöyle devam edildi:
“Türkiye’nin yeni ekonomi politikası bileşimi kredi notuna yönelik riskleri artırıyor. Yeni ekonomi politika bileşimi ayrıca, kamu maliyesi ve kamu döviz pozisyonuna yönelik riskleri artırdı.”
KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ
Öte yandan, Fitch Ratings, geçen hafta yayımladığı raporda Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye indirdiğini, görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıklamıştı.
Açıklamada, “Artan geriye dönük endeksleme riskleri, liranın ek olarak değer kaybetmesi ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle yörünge oldukça belirsizliğini koruyor” ifadelerine yer verilmişti.