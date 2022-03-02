Fitch: Avrupa bankaları risk altında
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Batı Avrupa'daki büyük bankaların Rusya ile ilişkileri nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa’daki bankaları ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Kuruluş, Batı Avrupa’daki büyük bankaların Rusya ile ilişkileri nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı.
Fitch ayrıca büyük Fransız bankalarından BNP Paribas ve Credit Agricole’un, Ukrayna’daki bireysel bankacılık iştirakleri nedeniyle Ukrayna kaynaklı risklere daha açık olduğunu söyledi.
TÜRK BANKALARINA YÖNELİK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Öte yandan, dün de Fitch’ten Türkiye'yi ilgilendiren bir açıklama gelmişti.
Açıklamada, sermaye artırımına giden kamu bankalarının yanı sıra sektörde bazı bankalarda da sermaye artırımının gerekebileceği vurgulanmıştı.
Fitch'in Türkiye konulu düzenlediği webinar'da konuşan Fitch Direktörü Lindsey Liddell, bankacılık sektöründe sermayelendirmenin, TL'de ileriki bir değer kaybı, aktif kalitesinde zayıflama ya da büyümeye duyarlı olacağını belirterek, büyümeyi destekleyecek yeterli tamponları olmayan bazı bankaların da sermayeye gereksinim duyabileceğini ifade etmişti. (REUTERS)