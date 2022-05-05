Geleceğin rotası hidrojende

Alternatif enerji kaynakları içindeki hidrojene yönelik yatırımlar gün geçtikçe artıyor. Yenilenebilir enerji teknolojisinin gelişmesi ve maliyetlerinin azalmasıyla birlikte, hidrojenin üretimi de yaygınlaşıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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2050 yılında dünyada tüketilen enerjinin yüzde en az 12'sinin hidrojenden karşılanacağı hesaplanırken, en fazla yatırımı Avrupa ülkeleri yapıyor. Hidrojenin elektroliz işlemiyle ortaya çıkarılması için yüksek elektrik tüketimi gerekiyor ve bu kaynağın rüzgar ve güneş enerjilerinden karşılanmasıyla temiz üretim gerçekleştiriliyor.

YEŞİL MUTABAKAT

Sadece Avrupa'da geçen yıl yapılan elektroliz yatırım kapasitesi 65 megavatı buldu. Alman sanayi devi Bosch da hidrojeni radarına aldığını açıkladı. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, şirketlerinin iki ana stratejisinin olduğunu, bunların elektrifikasyon ve hidrojen olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hareket ettiklerini ifade eden Hartung, yeşil hidrojenin 2050 karbon nötr hedefleri açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

14 milyar Euro'luk dev pazar oluşuyor

– Fosil yakıtlara karşılık hidrojen üretiminde kullanılan elektrolizlerde büyük bir potansiyel mevcut. Küresel elektroliz pazarının 2030 yılına kadar 14 milyar Euro'ya ulaşacağı ifade ediliyor. Bu noktada Bosch, önümüzdeki 10 yılda elektroliz üretimi için 500 milyon Euro yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, ilk üretimini 2025 yılında piyasaya sunmayı planlıyor.

Ortadoğu ülkeleri petroldeki açığı hidrojenle kapatacak

– Yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojen için, Ortadoğu ülkeleri büyük avantaj taşıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneş enerjisi yatırımlarını artırarak hidrojen üretiminde söz sahibi olmak istiyorlar. Başta Avrupa'nın Yeşil Mutabakatı olmak üzere dünya genelinde karbon ayak izinin düşürülecek olması, Körfez ülkelerinin petrol gelirlerini azaltacak olsa da, bu ülkeler oluşacak açığı hidrojenle kapatmayı planlıyor.