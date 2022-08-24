Genç bankacıların dörtte üçü işten ayrılmayı düşünüyor

ABD’de bankacılık sektöründe çalışan yeni bankacıların yüzde 72’si tükenmişlik sendromu nedeniyle istifa etmeyi düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir ankete göre ABD’de Wall Street'teki genç bankacıların yaklaşık dörtte üçü işini bırakmak istiyor.

Fransa merkezli yazılım şirketi UpSlide'ın 200 kişiyle haziranda gerçekleştirdiği araştırmaya göre birinci, ikinci ve üçüncü yılındaki banka analistlerinin yüzde 76'sı daha esnek çalışmalarına rağmen daha az para kazandıklarını dile getiriyor.

STRES NEDENİYLE İZİN KULLANIYORLAR

The New York Post'un haberine göre, kariyerinin başındaki bankacıların yüzde 86'sı yorucu sorumlulukların stresi nedeniyle izin kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 33'ü zorlu programları nedeniyle tatil günlerinin tamamını kullanamadığını söylüyor. Ankete katılanların yüzde 72'siyse haftada 5 gün ofisten çalışmak yerine hibrit çalışma modellerini sürdürmek için çabaladığını ifade ediyor.

Öte yandan UpSlide'ın operasyon direktörü Rob Jones, bankacılığın çalışma kültürünün talepkâr olmaya devam ettiğini ve kariyerinin başındaki bankacıların tekrarlayan işlere çok fazla zaman ayırdığını söylüyor.

HAFTA SONU MESAİSİ İSTEMİYORLAR

Jones, yeni bankacıların çalışma saatlerinin ciddiye alınmasını ve hafta sonu mesai yapma ihtiyacını en aza indirmeyi istediklerini ekliyor.

Kıdemsiz 13 Goldman Sachs analistinin hazırladığı slayt sunumunun geçen yıl martta sızması, haftalık 100 saatlik çalışma saatlerine yönelik ayrıntılı şikayetleri açığa çıkarmıştı. Bazı çalışanlar yoğun çalışma saatleri nedeniyle fiziksel ve zihinsel sağlıklarının bozulduğunu, yemek yemeye, uyumaya veya duş almaya çok az vakit ayırabildiklerini öne sürmüştü.

Şikayetler, Goldman ve JPMorgan gibi Amerikalı dev bankaların daha fazla kişiyi işe alma sözü vermesine neden olmuştu.

200 BİN DOLARLIK TEKLİF

The New York Post'un haberinde ayrıca özel sermaye şirketi Apollo Global Management'ın bazı çalışanlarına sadık kalarak işe devam etmeleri için yıllık 200 bin dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Citibank'ın CEO'su Jane Fraser ise Zoom yorgunluğunu gidermek için cuma günleri Zoom toplantılarını yasaklamıştı.

MAAŞLAR SON 12 AYDA YÜZDE 30 ZAM

Yatırım bankası Jefferies, yeni çalışanlarına uzun saatler mesai yaptıkları için teşekkür amacıyla Peloton marka egzersiz bisikleti teklif etmişti.

Financial News'un haberine göre bankalar söz konusu istifa eğilimini önleyebilmek için giriş seviyesi maaşlarını son 12 ayda yüzde 30 artırdı.

Bank of America'nın net kârı temmuzda açıkladığı bilançoya göre bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 azalmış ve 6,2 milyar dolara gerilemişti. Goldman Sachs'ın net kârıysa bu yıl ikinci çeyrekte 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 47 azalmış ve 2,9 milyar dolara gerilemişti.

Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase gibi diğer büyük Amerikan bankacılık devleri de ikinci çeyrek kârlarında düşüş bildirmişti.

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