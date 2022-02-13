Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 1’e indiren karar yayımlandı

Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “Ekli ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:

* KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz.

* Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini paylaştığımız düzenleme ile de devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış oluyoruz.

* KDV’si yüzde 1’e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, kahve, su, süt ve sut ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdalardır.

* Gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 1’e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete’de yayımlıyoruz. Az önce imzayı attım. Gıda sektöründen de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz.

* Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7 indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.

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