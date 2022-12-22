GSS primleri ne kadar oldu? 2023 GSS primi belli oldu

Tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit şartlarda faydalanabilmeleri için oluşturulmuş olan bir sistem olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri arttı. Asgari ücretle birlikte artık gösters GSS primleri 2023 yılı itibariyle 117 lira zamlanarak 332 lira oldu.

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Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanmak isteyen vatandaşların GSS primlerini zamanında ödemesi gerekiyor. GSS primleri her yıl asgari ücretin belli olmasıyla birlikte zamlanıyor. 2023 yılı için GSS primleri de belli oldu.

GSS PRİMLERİ NE KADAR?

GSS primleri 2022 yılında 215 lira olarak ödeniyor.

GSS primleri 2023 yılında 117,52 lira zamlanacak ve 332,5 lira olacak.

GSS NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin devlet tarafından belirli bir ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmasıdır. Herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına geçmeniz gerekiyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ödeyeceğiniz aylık GSS primi ise gelir durumunuza göre belirleniyor. Eğer gelir testi sonucu hane halkı ortalama geliriniz net asgari ücretin 1/3’ünden az olursa prim ödemeden yeşil kartlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Eğer gelir testi sonucu gelir sonucunuz net asgari ücretin 1/3’ünden fazla olursa ya da hiç gelir testi başvurusu yapmadan genel sağlık sigortası kapsamına geçmeyi talep ederseniz bu durumda ise GSS G1 kapsamında prim ödemesi yaparsınız.